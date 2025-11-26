Tipy na Black Friday na Alze: Vybrali jsme chytré osvětlení se slevami až 75 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

Tipy na Black Friday na Alze: Vybrali jsme chytré osvětlení se slevami až 75 %
2025-11-25T19:46:42+01:00
26. 11. 2025

Největší nákupní svátek roku je v plném proudu. Alza spustila svůj Black Friday, který letos přináší výrazné cenové pády v segmentu Smart Home. Právě chytrá domácnost a automatizace osvětlení patří mezi kategorie, kde se slevy šplhají nejvýše, konkrétně až k hranici 75 %.

Pro technologické nadšence je to ideální příležitost k modernizaci domácnosti. Ať už jde o atmosféru v obývacím pokoji, efektivitu při práci nebo zabezpečení exteriéru, chytrá světla nabízejí kromě úspory energie také pokročilé možnosti ovládání přes mobilní aplikace či hlasové asistenty. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších kategorií, které se nyní vyplatí sledovat.

Smart LED pásky – slevy až 75 %

LED pásky jsou jedním z nejpopulárnějších doplňků moderních interiérů. Díky své flexibilitě je lze umístit za televizi, pod kuchyňskou linku nebo podél nábytku. V aktuální nabídce Black Friday lze nalézt modely s podporou RGB spekter i synchronizace s hudbou za zlomek původní ceny.

Chytré osvětlení s časovačem a venkovní osvětlení – slevy až 60 %

Automatizace je klíčem k úsporné domácnosti. Žárovky a systémy s časovačem umožňují nastavit přesné plány svícení, simulovat přítomnost v domě během dovolené nebo zpříjemnit ranní vstávání postupným rozsvěcením.

Smart nástěnná světla – slevy až 48 %

Nástěnná svítidla už dávno neplní jen funkční roli na chodbách. V kategorii smart home se jedná o designové prvky, které dokáží kompletně změnit ráz místnosti. V nabídce jsou minimalistické panely i komplexní modulární systémy.

Chytré stolní lampy – slevy až 38 %

Pro home office nebo studentské pokoje jsou nezbytností kvalitní stolní lampy. Chytré varianty umožňují měnit teplotu chromatičnosti od studené bílé pro soustředění až po teplou žlutou pro relaxaci, často s podporou Apple HomeKit nebo Google Assistant.

Kompletní nabídku Black Friday naleznete zde: Přejít na nabídku Black Friday na Alza.cz

