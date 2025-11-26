Tipy na Black Friday na Alze: Vybrali jsme chytré osvětlení se slevami až 75 %

Největší nákupní svátek roku je v plném proudu. Alza spustila svůj Black Friday, který letos přináší výrazné cenové pády v segmentu Smart Home. Právě chytrá domácnost a automatizace osvětlení patří mezi kategorie, kde se slevy šplhají nejvýše, konkrétně až k hranici 75 %.
Pro technologické nadšence je to ideální příležitost k modernizaci domácnosti. Ať už jde o atmosféru v obývacím pokoji, efektivitu při práci nebo zabezpečení exteriéru, chytrá světla nabízejí kromě úspory energie také pokročilé možnosti ovládání přes mobilní aplikace či hlasové asistenty. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších kategorií, které se nyní vyplatí sledovat.
Smart LED pásky – slevy až 75 %
LED pásky jsou jedním z nejpopulárnějších doplňků moderních interiérů. Díky své flexibilitě je lze umístit za televizi, pod kuchyňskou linku nebo podél nábytku. V aktuální nabídce Black Friday lze nalézt modely s podporou RGB spekter i synchronizace s hudbou za zlomek původní ceny.
- EMOS GoSmart Wi-Fi 5 m, 21 W, 1400 lm, RGB/CCT (-60 %)
- TechToy Smart Strip Extension 3m (-75 %)
- Yeelight LED Lightstrip Plus 1S (-20 %)
- AQARA LED Strip T1 (-10 %)
- TP-Link Tapo L900-5, Smart WiFi LED pásek multicolor (5m) (-21 %)
Chytré osvětlení s časovačem a venkovní osvětlení – slevy až 60 %
Automatizace je klíčem k úsporné domácnosti. Žárovky a systémy s časovačem umožňují nastavit přesné plány svícení, simulovat přítomnost v domě během dovolené nebo zpříjemnit ranní vstávání postupným rozsvěcením.
- EMOS GoSmart LED bodové, rozšiřující sada, 1 díl, 1,5 W, RGBIC stmívatelné, Wi-Fi (-51 %)
- EMOS GoSmart LED bodové, startovací sada, 4 díly, 7 W, RGBIC stmívatelné, Wi-Fi (-51 %)
- EMOS GoSmart Wi-Fi 5 m, 21 W, 1400 lm, RGB/CCT (-60 %)
- Yeelight Arwen Ceiling Light 550C (-21 %)
- Govee Flow Plus SMART LED TV & Gaming – RGBICWW (-15 %)
Smart nástěnná světla – slevy až 48 %
Nástěnná svítidla už dávno neplní jen funkční roli na chodbách. V kategorii smart home se jedná o designové prvky, které dokáží kompletně změnit ráz místnosti. V nabídce jsou minimalistické panely i komplexní modulární systémy.
- IGET HOME LS1 Smart Light 22 cm 15 W RGB+CCT (-39 %)
- IMMAX NEO LITE PERFECTO Smart stropní svítidlo kruh 50cm, 48W černé Tuya WiFi + prodloužená záruka o 1 rok ZDARMA (-46 %)
- EMOS Chytré LED svítidlo GoSmart, přisazené, kruhové, 30 W, CCT, stmívatelné, Wi-Fi (-48 %)
- Nanoleaf Shapes Triangles Mini Exp. Pack 10 Pack (-20 %)
- Yeelight Motion Sensor Closet Light A20, 2700K, silver, 20 cm (-20 %)
Chytré stolní lampy – slevy až 38 %
Pro home office nebo studentské pokoje jsou nezbytností kvalitní stolní lampy. Chytré varianty umožňují měnit teplotu chromatičnosti od studené bílé pro soustředění až po teplou žlutou pro relaxaci, často s podporou Apple HomeKit nebo Google Assistant.
- Yeelight Jasmine Rechargeable Desk Lamp (-30 %)
- WiZ Squire stolní lampička černá (-31 %)
- WiZ Hero stolní lampička bílá (-38 %)
- YEELIGHT Beam RGBIC Light bar (-27 %)
- Meross Smart Wi-Fi Ambient Light 430 (-25 %)
