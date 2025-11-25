ChatGPT přidává asistenta pro chytré nakupování. Pomůže najít ideální produkty během chvilky

ChatGPT přidává asistenta pro chytré nakupování. Pomůže najít ideální produkty během chvilky
2025-11-25T22:00:31+01:00
• 25. 11. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic

Umělá inteligence se už dnes běžně používá při hledání a srovnávání produktů. Nyní ChatGPT posouvá nákupní asistenci na novou úroveň díky funkci „shopping research“, která promění obecný dotaz v přehledného a personalizovaného průvodce nákupem. A to vše během několika minut – bez nutnosti opustit aplikaci.

Jak funguje nová funkce pro nákupy v ChatGPT?

Nová funkce umožňuje uživatelům jednoduše popsat, co hledají. Místo procházení desítek e-shopů a recenzních portálů stačí napsat:

  • „Najdi nejtišší bezdrátový tyčový vysavač do malého bytu“
  • „Porovnej mi tyto tři modely kol“
  • „Hledám dárek pro čtyřletou dcerku, která má ráda výtvarné aktivity“

ChatGPT se následně zeptá na doplňující otázky, provede důkladný online průzkum a na základě svých znalostí i uložené paměti o uživateli sestaví průvodce, který zohledňuje jak kvalitu produktů, tak individuální potřeby tazatele.

chatgpt 1924x1268x

Zdroj:OpenAI

Personalizace a přesnost díky GPT-5 mini

Celý nákupní proces pohání speciálně upravená verze modelu GPT-5 mini, která byla trénována právě pro nákupní scénáře. Funkce čerpá z kvalitních zdrojů a díky integraci s uživatelskou pamětí ChatGPT dokáže reagovat na předchozí preference nebo předchozí interakce.

Výsledky lze dále upravovat pomocí volitelných nastavení – například upřednostnit určité značky, omezit cenové rozpětí nebo snížit počet doporučení na základě doporučení například ze strany influencerů.

Kde a jak funkci využít?

Funkce nákupního asistenta je dostupná již nyní a to aplikaci ChatGPT pro iPhone a iPad a na webu po přihlášení do účtu (všech úrovní: Free, Go, Plus i Pro). Funkce prozatím není dostupná v aplikaci pro macOS.

Novinka přichází v příhodnou dobu – těsně před vánoční sezónou – a podle OpenAI bude dostupná s téměř neomezeným využitím po celé svátky.

Zdroj: 9to5mac.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

