ChatGPT přidává asistenta pro chytré nakupování. Pomůže najít ideální produkty během chvilky

Umělá inteligence se už dnes běžně používá při hledání a srovnávání produktů. Nyní ChatGPT posouvá nákupní asistenci na novou úroveň díky funkci „shopping research“, která promění obecný dotaz v přehledného a personalizovaného průvodce nákupem. A to vše během několika minut – bez nutnosti opustit aplikaci.
Jak funguje nová funkce pro nákupy v ChatGPT?
Nová funkce umožňuje uživatelům jednoduše popsat, co hledají. Místo procházení desítek e-shopů a recenzních portálů stačí napsat:
- „Najdi nejtišší bezdrátový tyčový vysavač do malého bytu“
- „Porovnej mi tyto tři modely kol“
- „Hledám dárek pro čtyřletou dcerku, která má ráda výtvarné aktivity“
ChatGPT se následně zeptá na doplňující otázky, provede důkladný online průzkum a na základě svých znalostí i uložené paměti o uživateli sestaví průvodce, který zohledňuje jak kvalitu produktů, tak individuální potřeby tazatele.
Personalizace a přesnost díky GPT-5 mini
Celý nákupní proces pohání speciálně upravená verze modelu GPT-5 mini, která byla trénována právě pro nákupní scénáře. Funkce čerpá z kvalitních zdrojů a díky integraci s uživatelskou pamětí ChatGPT dokáže reagovat na předchozí preference nebo předchozí interakce.
Výsledky lze dále upravovat pomocí volitelných nastavení – například upřednostnit určité značky, omezit cenové rozpětí nebo snížit počet doporučení na základě doporučení například ze strany influencerů.
Kde a jak funkci využít?
Funkce nákupního asistenta je dostupná již nyní a to aplikaci ChatGPT pro iPhone a iPad a na webu po přihlášení do účtu (všech úrovní: Free, Go, Plus i Pro). Funkce prozatím není dostupná v aplikaci pro macOS.
Novinka přichází v příhodnou dobu – těsně před vánoční sezónou – a podle OpenAI bude dostupná s téměř neomezeným využitím po celé svátky.
