Spotify nyní umožňuje sdílet oblíbené skladby ve vašem stavu na WhatsApp

Zdroj: Tecnoandroid
Spotify je už léta jednou z nejoblíbenějších streamovacích platforem nejen kvůli rozsáhlému katalogu skladeb a podcastů, ale i díky svým silným sociálním funkcím. Funkce jako Spotify Wrapped se staly virálním hitem a umožňují sdílet hudební vkus s přáteli na konci každého roku. Teď však přichází novinka, která vám to umožní kdykoliv během roku – díky přímé integraci s WhatsApp Stavem.
Spotify + WhatsApp Status: Sdílení hudby jednoduše
WhatsApp Status je formát podobný Instagram Stories – krátké příspěvky, které po 24 hodinách zmizí. Dosud bylo možné sdílet fotografie, videa, text nebo hlasové zprávy. Nově však můžete přímo sdílet i obsah ze Spotify, a to včetně skladeb, alb, playlistů, podcastů, klipů od interpretů, dokonce i audioknih.
Po sdílení se ve vašem WhatsApp statusu zobrazí vizuální karta s obalem alba, názvem a krátkou zvukovou ukázkou. Vaši přátelé si tak mohou přehrát úryvek skladby přímo v rámci statusu a jedním klepnutím otevřít obsah ve Spotify.
Postupné zavádění pro všechny uživatele
Integrace je dostupná pro uživatele Androidu i iOS, ale nasazování funkce probíhá postupně. Spotify uvádí, že se novinka objeví u všech Free i Premium účtů během několika týdnů. Jakmile bude funkce dostupná, najdete ji v aplikaci Spotify pod položkou Sdílet.
Možnost sdílet Spotify obsah v rámci individuálních WhatsApp chatů zůstává zachována. Novinkou je právě propojení se statusy, které vám umožní sdílet hudbu s širším okruhem kontaktů naráz – a tím ukázat váš hudební vkus na sociálních sítích.
WhatsApp není jedinou platformou, na kterou lze ze Spotify sdílet. Aplikace nabízí i integraci s Instagramem, Facebookem, Messengerem a dalšími, přičemž každý způsob sdílení má své specifické výhody. WhatsApp Status je však ideální pro rychlé sdílení nálady, oblíbené písně nebo nového objevu bez nutnosti psát zprávu každému zvlášť.
Zdroj: androidcentral.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Ookla představuje Speedtest Pulse: diagnostiku Wi-Fi připojení zvládnete jedním klepnutím
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře