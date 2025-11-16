Aplikace Gemini dostává upravený vzhled

Zdroj: 9to5mac
Google se hodně zaměřuje na Gemini, a to nejen službu jako takovou nebo AI. Samotná aplikace prochází postupně změnami, přičemž jsou většinou spíše drobnějšího charakteru. Tentokrát zde máme ale více změn.
Jde se pracovat
V první řadě Gemini nasazuje v tmavém provedení černou barvu, ne jen nějakou tmavší šedou. Došlo na změnu úvodní obrazovky, kde je i nový text vybízející rovnou k práci. Není to jen pozdrav s nabídkou možností. Je to spíše drobnost, ale jde si všimnout, že došlo na změnu dolního panelu, kde je nově výběr modelu Gemini. Tato novinka byla již dříve k dispozici, ale až nyní se dostává s novou podobou mezi všechny uživatele.
Nově se nabízí i sekce v postranním panelu, která se jmenuje Můj obsah. Po kliknutí se nabídne vše, co se generovalo, nejen tedy obrázky. U přímé konverzace s Gemini došlo také na některé změny. Například se v horním pravém rohu nabízí ikona pro nový chat. Když kliknete na název chatu, nabídne se menu pro smazání, přejmenování, připnutí nebo sdílení.
Google zřejmě přechází s aplikací Gemini od původní zábavnější podoby do pracovního prostředí. Nyní vypadá více jako pracovní prostor, takže se dá předpokládat, že podobných úprav bude více. Nová podoba je k dispozici pro Android i iOS.
