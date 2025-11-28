Black Friday: tipy na nejzajímavější slevy televizorů s úsporou přes 50 %

Největší nákupní svátek roku je opět zde. Internetový obchod Alza.cz pořádá svou hlavní kampaň Black Friday, která tradičně přináší tisíce zlevněných položek napříč celým sortimentem. Letošní ročník je obzvláště zajímavý pro fanoušky audiovizuální techniky. Segment televizorů totiž nabízí jedny z nejvýraznějších cenových pádů, které v některých případech přesahují hranici padesáti procent.
Technologický pokrok v oblasti zobrazovacích panelů je nezadržitelný a právě Black Friday představuje ideální příležitost pro upgrade domácího kina na novější standardy, jako jsou Mini LED nebo OLED, za podstatně přijatelnější ceny. Níže přinášíme přehled kategorií, kde se slevy projevily nejvíce.
Mini LED televize: maximální jas se slevou až 52 %
Technologie Mini LED, která kombinuje výhody klasických LED panelů s precizním řízením jasu a vysokým kontrastem, se stává stále dostupnější. V rámci aktuální akce lze právě v této kategorii narazit na rekordní slevy dosahující až 52 %. Tyto modely jsou ideální pro sledování HDR obsahu i v jasných místnostech.
- 75″ LG 75QNED85A6C (-32 %)
- 75″ Samsung QE75QN900F (-33 %)
- 55″ Blaupunkt 55MCG8000S (-37 %)
- 55″ TCL 55C89K (-39 %)
- 65″ Samsung QE65QN85F (-41 %)
- 110″ Hisense 110UXNQ + 5 let záruka po registraci (-50 %)
- Další slevy najdete zde
Velkoformátové obrazovky: úhlopříčky 80″ a více za polovinu
Trendem posledních let je neustálé zvětšování úhlopříček. Kdo hledá skutečný zážitek jako v kině, může nyní využít slevy až 50 % na gigantické televize s úhlopříčkou 80 palců (203 cm) a více. Ceny těchto modelů se tak dostávají na úroveň, která byla ještě před pár lety nemyslitelná pro běžné spotřebitele.
- 115″ Samsung QE115QN90F (-30 %)
- 100″ Hisense 100E7Q PRO (-33 %)
- 100″ Samsung QE100QN80F (-36 %)
- 85″ Samsung QE85QN90F (-38 %)
- 98″ Hisense 98E7Q (-40 %)
- 110″ Hisense 110UXNQ + 5 let záruka po registraci (-50 %)
- Další slevy najdete zde
QLED televize: osvědčená klasika levnější až o 43 %
Televizory s technologií Quantum Dot (QLED) jsou stálicí na trhu díky svému barevnému objemu a dlouhé životnosti. V nabídce Alza Black Friday figurují modely s cenovým zvýhodněním až 43 %. Jde o univerzální volbu pro hráče konzolových her i filmové fanoušky.
- 32″ TCL 32V5C (-30 %)
- 65″ LG 65QNED80A6A (-30 %)
- 32″ Metz 32MQF7000Z (-35 %)
- 43″ Sencor SLE 43QF860B (-37 %)
- 98″ Hisense 98E7Q (-40 %)
- 32″ Hisense 32A5Q (-43 %)
- Další slevy najdete zde
OLED televize: dokonalá černá se slevou až 40 %
Pro náročné diváky, kteří vyžadují absolutní černou a nekonečný kontrast, je technologie OLED jasnou volbou. I tento prémiový segment se dočkal výrazných škrtů v cenovkách. Slevy zde dosahují až 40 %, což u high-end modelů představuje úsporu v řádu desítek tisíc korun.
- 48″ Panasonic TV-48Z80AEZ (-33 %)
- 55″ Samsung QE55S85F (-33 %)
- 55″ LG OLED55B56 (-33 %)
- 77″ Sony Bravia QD-OLED XR-77A95L (-35 %)
- 48″ Philips 48OLED820 (-40 %)
- 65″ Philips 65OLED820 (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku všech zlevněných produktů nejen z kategorie televizí naleznete na webu prodejce.
Zobrazit kompletní nabídku Alza Black Friday
