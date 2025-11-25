iOS 27 se zaměří na výkon a umělou inteligenci

Zatímco iOS 26 přinesl výrazné vizuální změny díky novému rozhraní „Liquid Glass“, nadcházející aktualizace iOS 27 bude mít podle Marka Gurmana z Bloombergu zcela jiné priority. Apple se tentokrát zaměří na zlepšení výkonu, stability a posílení funkcí postavených na umělé inteligenci.
iOS 27: konec experimentů, přichází důraz na kvalitu?
Podle Gurmana Apple přehodnotil svou strategii vývoje softwaru a iOS 27 bude představovat aktualizaci ve znamení kvality, která má přinést opravy dlouhodobých chyb, vylepšení výkonnosti základních systémových služeb a zvýšenou stabilitu celého systému.
To může být vítaná změna pro uživatele, kteří v posledních verzích hlásili drobné, ale otravné chyby i nekonzistentní chování systému. Apple se zřejmě poučil z přijetí iOS 17 a 18, které byly kritizovány za přílišnou orientaci na nové funkce na úkor spolehlivosti.
AI ve středu zájmu: Apple posiluje inteligentní funkce
Vedle optimalizace se iOS 27 stane také důležitým krokem v oblasti umělé inteligence. Apple chce podle dostupných informací rozšířit AI funkce napříč více aplikacemi a nabídnout uživatelům AI asistenta zaměřeného na zdraví, který by mohl analyzovat data z aplikace Zdraví nebo Apple Watch a nabízet personalizované rady.
Chce se také zaměřit na AI vyhledávání na webu, které má konkurovat podobným nástrojům od Google a Microsoftu. V neposlední řadě chce přinést Chatbota s názvem Veritas, jenž by mohl být základem pro chytřejší a komunikativnější verzi Siri.
Tímto krokem Apple reaguje na rostoucí tlak konkurence, která v oblasti generativní AI rychle postupuje vpřed. Integrace AI do systémových funkcí má přitom potenciál zlepšit uživatelský zážitek bez nutnosti přetvářet celý operační systém.
Kdy můžeme iOS 27 očekávat?
Apple pravděpodobně představí iOS 27 tradičně během vývojářské konference WWDC v červnu 2026, s veřejným vydáním na podzim téhož roku spolu s novými iPhony. Vzhledem k důrazu na stabilitu by se také mohla prodloužit doba interního testování a beta verze mohou být přístupnější širšímu okruhu uživatelů dříve než obvykle.
Zdroj: gsmarena.com
