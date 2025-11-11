Samsung chystá konkurenci pro Apple Card. Přijde vlastní kreditní karta a spořicí účet

2025-11-11T13:39:28+01:00
Zdroj: Dotekomanie.cz

Po chytrých telefonech, headsetech a nositelné elektronice míří Samsung na další doménu Applu – tentokrát finanční služby. Podle webu Wall Street Journal pracuje jihokorejská společnost na své vlastní kreditní kartě, která by mohla konkurovat úspěšné Apple Card. A to není všechno. V plánu jsou i digitální účty, spořicí služby a další funkce propojené se Samsung Wallet.

Samsung Card: Cashback, Samsung Cash a propojení s ekosystémem

Podle uniklých informací je Samsung v pokročilém jednání s britskou bankou Barclays ohledně spuštění vlastní Visa kreditní karty v USA. Jejím hlavním lákadlem má být cashback, který se bude automaticky převádět do uživatelova Samsung účtu jako tzv. Samsung Cash. Tuto digitální měnu pak půjde využít na nákup nových zařízení Samsung nebo v partnerských obchodech. Záměrem je vytvořit finanční produkt, který posílí celý ekosystém značky. Uživatelé budou mít přímou motivaci nakupovat v rámci platformy Samsung a zároveň budou odměňováni za věrnost.

Samsung Card by mohla být představena spolu s Galaxy S26

Přestože zatím není nic oficiálně potvrzeno, podle zdrojů by Samsung mohl novou kartu představit už začátkem příštího roku, pravděpodobně po boku modelů Galaxy S26. Jednání s Barclays však trvají déle, než se očekávalo, takže termín může být ještě posunut.

a hand holding the samsung wallet logo surrounded by digital cards and a boarding pass 0x0x

Zdroj: Androidpolice

Kromě samotné kreditní karty plánuje Samsung zavést i digitální předplacené účty a spořicí účet s vysokým výnosem – obdobně jako Apple nabízí svým uživatelům prostřednictvím Apple Wallet v USA.

Samsung Wallet chce znovu získat pozornost

Samsung Wallet je v domovské Jižní Koreji poměrně populární, ale na západních trzích – zejména v USA – zaostává. Společnost doufá, že vlastní kreditní karta, nové finanční produkty a vylepšená služba Buy Now, Pay Later (BNPL) jí pomohou změnit tento trend.

Cílem je nejen posílit adopci Samsung Wallet, ale také zvýšit prodeje hardwaru – od smartphonů po domácí spotřebiče. Tento krok ukazuje, že Samsung nechce být jen výrobcem zařízení, ale buduje komplexní digitální ekosystém s vlastními finančními službami.

Apple Card jako inspirace i konkurence

Apple spustil svou Apple Card v roce 2019 ve spolupráci s bankou Goldman Sachs. Přestože je po šesti letech stále dostupná pouze v USA, získala si miliony uživatelů díky atraktivnímu cashbacku, bezpoplatkovému modelu a spořicím účtům s vysokým úrokem. Samsung nyní chce ukázat, že podobnou službu dokáže nabídnout podobně jako Apple a to s vlastním přístupem, integrací do Samsung ekosystému a možná i větší flexibilitou.

Zdroj: androidpolice.com

