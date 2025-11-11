Oppo uvolní řadu Reno15 již 17. listopadu

Oppo Reno15 | Zdroj: Oppo

Necelý týden nás dělí od uvedení nové generace řady Reno, kterou čínská firma Oppo přinese přesně v pondělí 17. listopadu. Sám výrobce přinesl první detaily a ty se na úvod týkají dvojice s názvem Reno15 a Reno15 Pro. V obou případech půjde o zástupce segmentu střední třídy, což potvrzují zřejmě poslední úniky.

Žádný velký skok

Základní model Reno15 by měl získat 6,32palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením. Oproti tomu verze Pro si má vysloužit větší 6,78palcový AMOLED panel se stejným rozlišením, podporu bezdrátového 50W nabíjení nebo prémiovější skleněná záda.

oppo reno15 2 1440x1440x oppo reno15 1 1440x1440x

Oppo Reno15 | Zdroj: Oppo

Hardwarová stránka bez rozdílu údajně nabídne čipovou sadu Dimensity 8450 od MediaTeku, 12 až 16GB operační paměť RAM a 256GB až 1TB interní úložiště. Zadní stranu zaberou tři objektivy fotoaparátu s hlavním 200MPx snímačem. Dále za zmínku stojí také dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69), 50MPx selfie kamerka či kovový rámeček. Uvnitř naleznete operační systém Android 16 pod platformou ColorOS 16.

Každý telefon bude dostupný ve třech barevných variantách. Nakonec webová stránka s vydanou upoutávkou ještě zmiňuje třetí přírůstek nesoucí označení 15c, o kterém slyšíme vůbec poprvé a nejspíš podrobnosti zjistíme v den oficiálního představení.

oppo reno15 3 1440x1440x oppo reno15 pro 1440x1440x

Oppo Reno15 (vlevo) / Reno15 Pro (vpravo) | Zdroj: Oppo

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com, oppo.com

