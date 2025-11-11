Pouze dnes: Oslavte Singles Day s exkluzivní slevou na veškerý sortiment zboží Samsung

Praha 11. listopadu 2025 – Svátek nezadaných je tu a vy se v tento den můžete potěšit nákupem na webu společnosti Samsung se zajímavou slevou. Výběrem zboží se navíc nemusíte omezovat, protože sleva platí na veškerý sortiment zboží značky Samsung v České republice a na Slovensku. S nákupem si ale pospěšte, na využití nabídky máte pouze jeden den.
K příležitosti Singles Day, tedy svátku nezadaných, nabízí Samsung exkluzivní slevu 11 procent na celý sortiment zboží. Stačí při nákupu na stránkách https://www.samsung.com/cz/offer/singles-day/ uplatnit v košíku při nákupu zboží voucher BF11. Pozor však na to, že možnost využít tuto nabídku máte pouze na Singles Day, tedy v úterý 11. listopadu.
Singles Day akce doplňuje právě probíhající nabídku Black Friday, a díky tomu můžete tak ušetřit ještě více pomocí kombinování vícero slev a služeb. Promo kód BF11 se dá kombinovat například se slevou 5 % v aplikaci. Ta se však vztahuje pouze na nabídku zařízení z kategorie televizorů, monitorů a domácích spotřebičů.
Promo kód BF11 můžete rovněž kombinovat s akcí Trade-up, tedy odevzdáním starého zařízení výměnou za slevu na nové. Nebo Trade-in výkupu starého zařízení a odečtení jeho ceny od hodnoty nového zboží. Dosáhnete tak ještě vyšší slevy.
Díky Singles Day slevě tedy například při pořizování 77palcové OLED televize S95F můžete získat jednak až 7000 Kč slevu odevzdáním vašeho starého modelu televize, ale navíc ještě můžete kombinovat slevové kódy BF11 (11 procent sleva) a APP (5 procent sleva). V takovém případě tuto televizi koupíte jen za 53 258 Kč.
