Black Friday je tu: Tipy na chytré vysavače Roborock se slevou až 46 %
2025-11-25T12:30:29+01:00
• 25. 11. 2025#Příslušenství

Období největších nákupních akcí roku je opět zde. Black Friday tradičně přináší příležitost k pořízení moderní elektroniky za výhodnější ceny. Letos se do akce výrazně zapojuje i společnost Roborock, etablovaný výrobce chytrých řešení pro domácnost. Zákazníci mohou aktuálně využít slevy dosahující až 46 % na široké portfolio produktů. Jedná se tak o ideální moment pro technologický upgrade domácnosti, ať už hledáte autonomního robota, nebo výkonný ruční vysavač.

Akce se vztahuje na klíčové kategorie, které pokrývají potřeby komplexní péče o podlahy. Níže přinášíme přehled kategorií, které se v letošním Black Friday vyplatí sledovat, a kam můžete doplnit své favority.

Robotické vysavače pro plnou automatizaci

Segment robotických vysavačů zaznamenal v posledních letech výrazný technologický posun a Roborock patří v této oblasti k lídrům trhu. Moderní přístroje nabízejí nejen vysoký sací výkon, ale především pokročilé navigační systémy (často na bázi LiDARu) a sofistikované funkce sonického mopování. V rámci aktuálních slev jsou dostupné modely, které dokáží samostatně zmapovat vícepatrovou domácnost, vyhýbat se překážkám a efektivně udržovat čistotu bez nutnosti častého zásahu uživatele.

Flexibilita a výkon tyčových vysavačů

Pro situace vyžadující rychlý zásah, úklid nad úrovní podlahy nebo čištění hůře dostupných míst jsou ideální volbou akumulátorové tyčové vysavače. Tyto modely v nabídce Roborock kombinují vysoký sací výkon s relativně lehkou a přenosnou konstrukcí. Díky absenci kabelu a množství nástavců jsou tyto přístroje vhodné pro komplexní úklid celého bytu, včetně čalounění, matrací nebo interiérů automobilů. I zde slevy šplhají až k hranici 46 %.

Black Friday nabídka společnosti Roborock je časově omezená a platí do vyprodání zásob. Pro zájemce o modernizaci domácího vybavení se jedná o jednu z nejzajímavějších akcí letošního podzimu, která zpřístupňuje prémiové modely širšímu okruhu uživatelů.

