Black Friday je tu: Tipy na chytré vysavače Roborock se slevou až 46 %

Období největších nákupních akcí roku je opět zde. Black Friday tradičně přináší příležitost k pořízení moderní elektroniky za výhodnější ceny. Letos se do akce výrazně zapojuje i společnost Roborock, etablovaný výrobce chytrých řešení pro domácnost. Zákazníci mohou aktuálně využít slevy dosahující až 46 % na široké portfolio produktů. Jedná se tak o ideální moment pro technologický upgrade domácnosti, ať už hledáte autonomního robota, nebo výkonný ruční vysavač.
Akce se vztahuje na klíčové kategorie, které pokrývají potřeby komplexní péče o podlahy. Níže přinášíme přehled kategorií, které se v letošním Black Friday vyplatí sledovat, a kam můžete doplnit své favority.
Robotické vysavače pro plnou automatizaci
Segment robotických vysavačů zaznamenal v posledních letech výrazný technologický posun a Roborock patří v této oblasti k lídrům trhu. Moderní přístroje nabízejí nejen vysoký sací výkon, ale především pokročilé navigační systémy (často na bázi LiDARu) a sofistikované funkce sonického mopování. V rámci aktuálních slev jsou dostupné modely, které dokáží samostatně zmapovat vícepatrovou domácnost, vyhýbat se překážkám a efektivně udržovat čistotu bez nutnosti častého zásahu uživatele.
- Alza
- Roborock Q10 VF+ white (-26 %)
- Roborock Q10 VF black (-28 %)
- Roborock Q10 VF white (-28 %)
- Roborock Saros 10R (-31 %)
- Roborock Qrevo 5AE black (-33 %)
- Další slevy najdete zde
- Smarty
- Roborock Q10 VF+ robotický vysavač černý (-46 %)
- Roborock Q10 VF robotický vysavač černý (-46 %)
- Roborock Q7 BF+ robotický vysavač černý (-35 %)
- Roborock Qrevo 5AE robotický vysavač bílý (-33 %)
- Roborock Qrevo Curv robotický vysavač bílý (-34 %)
- Roborock Q10 VF+ robotický vysavač bílý (-46 %)
- Další slevy najdete zde
Flexibilita a výkon tyčových vysavačů
Pro situace vyžadující rychlý zásah, úklid nad úrovní podlahy nebo čištění hůře dostupných míst jsou ideální volbou akumulátorové tyčové vysavače. Tyto modely v nabídce Roborock kombinují vysoký sací výkon s relativně lehkou a přenosnou konstrukcí. Díky absenci kabelu a množství nástavců jsou tyto přístroje vhodné pro komplexní úklid celého bytu, včetně čalounění, matrací nebo interiérů automobilů. I zde slevy šplhají až k hranici 46 %.
- Roborock H60 Pro (-22 %)
- Roborock H60 Hub (-23 %)
- Roborock F25 Combo, 5-in-1 (-24 %)
- Roborock H60 Ultra (-30 %)
- Roborock H60 Hub Ultra (-34 %)
- Roborock H5 (-46 %)
- Další slevy najdete zde
Black Friday nabídka společnosti Roborock je časově omezená a platí do vyprodání zásob. Pro zájemce o modernizaci domácího vybavení se jedná o jednu z nejzajímavějších akcí letošního podzimu, která zpřístupňuje prémiové modely širšímu okruhu uživatelů.
