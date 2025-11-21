Black Friday na Alza.cz: tipy na zlevněné produkty Xiaomi se slevami až 35 %

Listopad je ve světě e-commerce tradičně spojen s největší nákupní akcí roku. Black Friday na Alza.cz letos přináší širokou nabídku zlevněné elektroniky, přičemž výraznou pozornost si zaslouží portfolio značky Xiaomi. Zákazníci mohou využít cenová zvýhodnění dosahující v některých kategoriích až 35 %. Akce je ideální příležitostí pro včasný nákup vánočních dárků nebo upgrade domácí elektroniky.
Níže přinášíme přehled klíčových kategorií, ve kterých lze nalézt nejzajímavější nabídky.
Mobily, chytré hodinky a tablety
Jednou z nejžádanějších kategorií jsou bezpochyby mobilní telefony a nositelná elektronika. V rámci Black Friday lze u těchto produktů narazit na slevy sahající k hranici 35 %. Nabídka pokrývá jak vlajkové modely pro náročné uživatele, tak i zařízení s vynikajícím poměrem ceny a výkonu, která jsou pro značku Xiaomi typická.
- Xiaomi Watch 2 Pro (-25 %)
- Xiaomi Pad 7 Pro (-20 %)
- Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 Wifi (-21 %)
- Xiaomi Redmi Note 14 (-27 %)
- Xiaomi Redmi 15 (-27 %)
- Xiaomi Redmi Note 14 (-30 %)
- Xiaomi 15T (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Televizory, audio a video technika
Pro ty, kteří plánují modernizaci obývacího pokoje, nabízí sekce TV a audio techniky zajímavé možnosti úspory. I zde se maximální výše slev pohybuje okolo 35 %. Zlevněné jsou jak chytré televizory s vysokým rozlišením, tak doplňkové audio příslušenství, které zkvalitní domácí filmové zážitky.
- Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen) (-10 %)
- Xiaomi TV Box S 3rd Gen (-10 %)
- 65″ Xiaomi TV S Mini LED 2025 (-17 %)
- 55″ Xiaomi TV A Pro 2nd gen (-18 %)
- Xiaomi Redmi Buds 6 Pro (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Monitory pro práci i zábavu
Kategorie monitorů Xiaomi, která v posledních letech získává na popularitě díky minimalistickému designu a kvalitním panelům, je rovněž součástí slevové akce. Slevy dosahují až 35 %, což ocení jak hráči, tak uživatelé hledající efektivní řešení pro domácí kancelář.
- 34″ Xiaomi G34WQi 2K Curved (-16 %)
- 27″ Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i EU (-16 %)
- Další slevy najdete zde
Domácí a osobní spotřebiče
Xiaomi už dávno není jen o telefonech. Sekce domácích spotřebičů, zahrnující robotické vysavače, čističky vzduchu či kuchyňské pomocníky, nabízí v rámci akce slevy až 34 %. Tato kategorie je často vyhledávána pro praktické dárky do domácnosti, které usnadňují každodenní rutinu.
- Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (-20 %)
- Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro EU (-29 %)
- Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Black (-33 %)
- Xiaomi Robot Vacuum E10 (-34 %)
- Další slevy najdete zde
Prvky chytré domácnosti
Automatizace domácnosti je stále dostupnější. Senzory, chytré osvětlení a další gadgety spadající do ekosystému Xiaomi Smart Home jsou nyní k dispozici se slevami až 21 %. Jde o vhodnou příležitost pro rozšíření stávajícího systému nebo start s chytrou domácností.
- Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (-9 %)
- Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite (-14 %)
- Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual EU (-15 %)
- Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro (-21 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku Black Friday naleznete na: alza.cz/black-friday
