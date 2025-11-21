Black Friday na Alza.cz: tipy na zlevněné produkty Xiaomi se slevami až 35 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

Black Friday na Alza.cz: tipy na zlevněné produkty Xiaomi se slevami až 35 %
2025-11-21T10:00:15+01:00
• 21. 11. 2025#Android #Příslušenství

Listopad je ve světě e-commerce tradičně spojen s největší nákupní akcí roku. Black Friday na Alza.cz letos přináší širokou nabídku zlevněné elektroniky, přičemž výraznou pozornost si zaslouží portfolio značky Xiaomi. Zákazníci mohou využít cenová zvýhodnění dosahující v některých kategoriích až 35 %. Akce je ideální příležitostí pro včasný nákup vánočních dárků nebo upgrade domácí elektroniky.

Níže přinášíme přehled klíčových kategorií, ve kterých lze nalézt nejzajímavější nabídky.

Gemini Generated Image kc5z1ekc5z1ekc5z 1024x512x

Mobily, chytré hodinky a tablety

Jednou z nejžádanějších kategorií jsou bezpochyby mobilní telefony a nositelná elektronika. V rámci Black Friday lze u těchto produktů narazit na slevy sahající k hranici 35 %. Nabídka pokrývá jak vlajkové modely pro náročné uživatele, tak i zařízení s vynikajícím poměrem ceny a výkonu, která jsou pro značku Xiaomi typická.

Televizory, audio a video technika

Pro ty, kteří plánují modernizaci obývacího pokoje, nabízí sekce TV a audio techniky zajímavé možnosti úspory. I zde se maximální výše slev pohybuje okolo 35 %. Zlevněné jsou jak chytré televizory s vysokým rozlišením, tak doplňkové audio příslušenství, které zkvalitní domácí filmové zážitky.

Monitory pro práci i zábavu

Kategorie monitorů Xiaomi, která v posledních letech získává na popularitě díky minimalistickému designu a kvalitním panelům, je rovněž součástí slevové akce. Slevy dosahují až 35 %, což ocení jak hráči, tak uživatelé hledající efektivní řešení pro domácí kancelář.

Domácí a osobní spotřebiče

Xiaomi už dávno není jen o telefonech. Sekce domácích spotřebičů, zahrnující robotické vysavače, čističky vzduchu či kuchyňské pomocníky, nabízí v rámci akce slevy až 34 %. Tato kategorie je často vyhledávána pro praktické dárky do domácnosti, které usnadňují každodenní rutinu.

Prvky chytré domácnosti

Automatizace domácnosti je stále dostupnější. Senzory, chytré osvětlení a další gadgety spadající do ekosystému Xiaomi Smart Home jsou nyní k dispozici se slevami až 21 %. Jde o vhodnou příležitost pro rozšíření stávajícího systému nebo start s chytrou domácností.

Kompletní nabídku Black Friday naleznete na: alza.cz/black-friday

