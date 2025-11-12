OnePlus má v nejbližších plánech model Ace 6T

OnePlus 6T | Zdroj: OnePlus
Čínská firma OnePlus pomalu dotahuje příchod nového telefonu, který po dohadech v posledních týdnech bude nakonec znám pod názvem Ace 6T. Toto zařízení by se bez problémů mělo dostat mezi mobilní elitu. Tomu napomůže nejen vynikající displej, výkonný procesor, kvalitní fotoaparáty nebo velká baterie. Aktuální únik upřesňuje očekávané prvky výbavy.
Jenom to nejlepší
OnePlus Ace 6T má disponovat 6,7palcovým OLED displejem s 1,5K rozlišením a 165Hz obnovovací frekvencí. O rychlé odemykání se postará ultrazvuková čtečka otisků prstů přímo pod čelním panelem. Výrobce vůbec poprvé hodlá využít nejnovější čipovou sadu Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu.
Paměťové konfigurace budou údajně kombinovat 12/16GB operační paměť RAM a 256/512GB či 1TB interní úložiště. Celkovou výdrž má udávat bateriový článek o velikosti 8 000 mAh, ke kterému přidají technologii rychlého 100W nabíjení. Záda ponesou dva objektivy fotoaparátu (50 + 8 MPx), kdežto vpředu najdete 32MPx selfie kamerku.
Od prvního spuštění poběží pod operačním systémem Android 16 v rámci rozhraní ColorOS 16. Do výbavy se také podívá technologie NFC, lineární motor v ose X a dva reproduktory. K dispozici budou minimálně tři barevné možnosti (černá, fialová, zelená). K oficiálnímu představení může dojít ještě během tohoto měsíce.
Zdroj: gizmochina.com
