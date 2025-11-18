Google Kalendář nově nabízí lepší práci s Úkoly

2025-11-18T11:38:05+01:00
• 18. 11. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: 9to5google

Google v poslední době tak trochu upravuje a mění službu Úkoly, nebo spíše dnes již funkci. Jakoby si společnost nevěděla rady, kam to vlastně dát. Postupně ale mění strategii a Úkoly jako takové začínají dávat trochu větší smysl. Propojení s Kalendářem je zde již nějakou dobu, ale nyní samotná služba působila spíše jako klient pro jinou. To se tak trochu mění.

Sami se sebou

Google na svém blogu informoval, že nově můžete kromě samotné události v kalendáři vytvářet i úkoly, jak můžete vidět na prvním snímku níže. Stačí jednoduše pod názvem zvolit Úkol. Dá se říci, že si takto přímo v kalendáři rezervujete čas pro plnění úkolu, jelikož daná položka zůstává na daném místě a blokuje čas.

Screenshot (78) 487x516x Screenshot 20251118 072441 Kalendář 1220x2712x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Zde si také můžete nastavit i režim nerušit. Samotný úkol je pak k dispozici i v běžném seznamu úkolů a budete dostávat i připomenutí, dokud úkol nebude splněn. Samozřejmě se dá nastavit i termín dokončení.

Novinka není nějak limitována na účty a již by měla být k dispozici, a to i na mobilním telefonu, ne jen ve webovém prohlížeči. Co se týče úkolů jako takových, tam se nic nemění.

Zdroj: engadget.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

