Facebook Marketplace přichází s novými funkcemi: spolupráce, sociální sdílení a integrace s Meta AI

2025-11-20T09:00:23+01:00
• 20. 11. 2025#Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Meta představila rozsáhlou aktualizaci Facebook Marketplace, která mění způsob, jakým lidé objevují, vybírají a nakupují produkty na této platformě. Novinky zahrnují kolaborativní funkce, sociální interakce, AI asistenci při nakupování i přehlednější proces objednávání.

Facebook Marketplace dostává vylepšení

Nová funkce “kolekce” umožňuje uživatelům vytvářet tematické seznamy inzerátů, které mohou sdílet s přáteli nebo rodinou. Uživatel si jednoduše uloží inzerát, založí kolekci a nastaví, zda bude veřejná, nebo soukromá. Poté může přidat další členy, kteří budou kolekci upravovat nebo sledovat. Sdílení probíhá přes Feed, Messenger, WhatsApp či další kanály. Funkce je ideální například pro páry hledající vybavení domácnosti nebo spolubydlící, kteří společně nakupují nábytek.

Meta také testuje chat s prodejcem, který umožňuje přizvat další osobu do konverzace. Tato možnost usnadňuje společné rozhodování, vyjednávání o ceně nebo domluvě na vyzvednutí zboží. Ať už vybíráte auto, nebo se s kamarádem domlouváte na koupi vybavení, máte nyní vše přehledně na jednom místě.

Meta AI radí, na co se ptát prodejce

Další vylepšení přináší integrace umělé inteligence Meta AI, která pomáhá kupujícím s formulací dotazů. Po zahájení konverzace s prodejcem se zobrazí tlačítko „Doporučené otázky“. Po kliknutí Meta AI vyhodnotí detaily inzerátu i předchozí komunikaci a navrhne otázky, které by mohly být relevantní například ohledně stavu zboží, původu nebo možností dopravy. Tím pomáhá i méně zkušeným uživatelům nakupovat s větší jistotou.

01 Collab Buying Carousel 03 680x592x

Zdroj: Meta

AI analýza u vozidel: klíčové informace na první pohled

Vzhledem k tomu, že vozidla patří mezi pět nejvyhledávanějších kategorií, Meta přidává funkci AI-generated insights pro automobilové inzeráty. Uživatelé nyní uvidí automaticky generovaný souhrn technických specifikací, bezpečnostních hodnocení, typu převodovky, kapacity, recenzí i srovnání cen. Výsledkem je rychlejší orientace a lepší rozhodování bez nutnosti složitě dohledávat informace.

02 AI Suggested Question Vehicles Carousel 03 680x592x

Zdroj: Meta

Reakce a komentáře přímo u inzerátů

Marketplace nyní umožňuje reagovat a komentovat přímo pod jednotlivými inzeráty, podobně jako na Facebooku. Uživatelé tak mohou sdílet zkušenosti, hodnotit stav produktu nebo upozornit na výhodné nabídky. Meta věří, že tato sociální vrstva podpoří komunitní rozměr nákupů. Pro některé uživatele však může být novinka vnímaná jako rušivá změna dosud jednoduchého a přehledného rozhraní.

Chytřejší doporučení a propojení s partnery jako eBay a Poshmark

Marketplace bude nově lépe přizpůsobovat nabídku podle zájmů uživatele. Pokud například označíte produkt jako oblíbený, algoritmus vám zobrazí více podobných inzerátů. Zároveň Meta potvrzuje, že začala integrovat inzeráty z externích platforem, jako jsou eBay a Poshmark, zejména v kategoriích módy a elektroniky. Takové inzeráty jsou označeny ikonou a při nákupu uživatel přechází přímo na stránky partnera.

Přehlednější proces objednání a doručení

Nový Marketplace také zjednodušuje nákupní proces. U každé objednávky nově ihned uvidíte celkovou cenu včetně daní a dopravy. Po odeslání objednávky budete dostávat notifikace o jejím stavu, což přináší větší přehled a důvěru v celý nákupní proces.

Toto vše jsou sice zajisté vítaná vylepšení, bohužel Meta stále opomíjí to nejdůležitější a tím je celková kvalita a důvěryhodnost. Stále chybí konzistentní zobrazení reputace prodejců a nakupujících a celková bezpečnost procesu nákupu a prodeje. Zatím mám platforma Marketplace stále co dohánět, než se dotáhne na takovou úroveň, jako nabízí například Vinted a další.

Zdroj: techcrunch.com

