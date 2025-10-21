WhatsApp otestuje limit na neodpovězené zprávy, chce tak snížit spam

Zdroj: Dotekamanie.cz
WhatsApp přichází s dalším opatřením proti spamu. Ačkoliv většina běžných uživatelů změnu vůbec nepocítí, nová funkce by mohla zásadně omezit otravné zprávy od firem i potenciálních podvodníků. WhatsApp začne v aplikaci testovat měsíční omezení počtu zpráv, na které příjemce nereaguje.
WhatsApp posiluje ve své aplikaci opatření proti spamu
V rámci testu WhatsApp sleduje, kolik zpráv odešle jeden účet ostatním uživatelům, aniž by se jim dostalo odpovědi. To platí jak pro jednotlivce, tak pro firemní účty. Do limitu se započítává i opakované zasílání zpráv jedné osobě – pokud příjemce nereaguje, všechny tyto zprávy se sčítají.
Naopak jakmile příjemce odpoví, dané konverzace se z měsíčního počtu zpráv odečtou. Aplikace také zobrazí výstrahu těm účtům, které se k měsíčnímu stropu blíží.
Namířeno především na firmy a spamery
Zástupci WhatsAppu uvedli, že průměrný uživatel se na limit vůbec nedostane. A dává to smysl, pokud vám někdo opakovaně neodpovídá, přestanete mu psát. Nová funkce se tak cíleně zaměřuje na odesílatele s vysokým objemem zpráv, typicky firmy, marketingové účty nebo spamery.
Novinka bude v následujících týdnech testována ve vybraných zemích, přičemž WhatsApp bude experimentovat s různými hodnotami limitu. Zatím není jasné, kolik zpráv bez následné odpovědi bude možné poslat, ale vývoj směřuje ke zpřísnění pravidel pro hromadnou komunikaci.
Zesílení boje proti podvodům
Tato nová funkce je dalším krokem ve snaze omezit spam, podvody a nevyžádané marketingové zprávy. Již loni WhatsApp zavedl možnost odhlásit se z marketingových zpráv firem. Letos v srpnu pak přidal oznámení, které upozorňuje uživatele, pokud je někdo mimo jejich kontakty přidá do skupiny. Současně WhatsApp oznámil, že během první poloviny roku zablokoval více než 6,8 milionu účtů napojených na podvodné operace.
Pro většinu lidí se tímto nic nezmění. Pokud ale pravidelně dostáváte zprávy od neznámých firem, které ignorujete, je možné, že díky novému omezení bude těchto zpráv postupně ubývat.
Zdroj: engadget.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Sociální síť X otevře marketplace s uživatelskými jmény
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře