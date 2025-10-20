Sociální síť X otevře marketplace s uživatelskými jmény

Zdroj: Wikipedia
Platforma X, vedená Elonem Muskem, hledá další způsoby, jak na monetizaci. Nejnovějším nápadem je, zdá se, „X Handle Marketplace“. Tržiště s neaktivními uživatelskými jmény.
Uživatelská jména nově za poplatek
Představte si následující. Vaše vysněné jméno, které byste rádi používali pro svůj účet, ale už roky je zabrané neaktivním uživatelem, nyní může být jen vaše. Asi tak by se dala jednoduše popsat novinka ze sociální sítě X, která byla oznámena přímo na účtu nového tržiště s uživatelskými jmény „X Handle Marketplace“.
Oficiálních informací je zatím pomálu a nová služba v tuto chvíli nabízí pouze registraci skrze čekací listinu. Základní informace o tom, jak by měla fungovat, však přesto máme. Podle dostupných zpráv bude služba dostupná pouze pro uživatele s předplatným a za cíl si dává redistribuovat neaktivní uživatelská jména.
Nabízená uživatelská jména budou rozdělena do dvou kategorií. První z nich bude zahrnovat běžnější varianty včetně jmen, různých frází a numerických kombinací. Druhá kategorie pak bude určena speciálně pro velmi žádaná jména, která uživatele přijdou na velmi zajímavé částky v řádech tisíců dolarů i výše. Hovoří se rovněž o možnostech aukce.
Po nákupu nového uživatelského jména vám X vaše staré jméno zmrazí a zajistí, že se nedostane k nikomu jinému. Pokud však někdy zrušíte své předplatné, automaticky o zakoupené jméno přijdete. Do budoucna pak přibudou i další placené funkce včetně například přesměrování uživatelských jmen.
