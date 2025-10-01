Spotify vylepšuje náhodné přehrávání: konec opakování stejných skladeb

Zdroj: Dotekománie
Spotify konečně přichází s dlouho očekávanou změnou režimu náhodného přehrávání. Posluchači dostanou více kontroly nad tím, co skutečně znamená „náhodně“, a konečně se zbaví neustálého opakování stejných písní.
Spotify přichází s vítanou úpravou režimu náhodného přehrávání
Pojem „náhodné“ si často vykládáme jinak, než jak funguje v praxi. Z technického hlediska může „shuffle“ znamenat naprosto libovolné pořadí — klidně i opakování téže písně třikrát po sobě. Jenže běžný uživatel očekává spíše rozmanitost, než dokonalou náhodnost. Spotify si tento rozpor konečně uvědomuje a chystá funkce, které nabídnou nové možnosti přizpůsobení režimu náhodného přehrávání.
V beta verzi Spotify pro Android (verze 9.0.84.1313) byly objeveny nové volby pro chování náhodného přehrávání. Uživatelé si budou moci vybrat ze dvou hlavních režimů. Standardní shuffle: Náhodné pořadí skladeb bez ohledu na předchozí přehrávání.
Každá skladba má stejnou šanci přehrání i kdyby to znamenalo opakování téže písně během krátké doby. Méně opakování (Fewer repeats): nový režim, který si pamatuje nedávno přehrané skladby a snižuje jejich pravděpodobnost opětovného zařazení do playlistu.
Nové režimy navazují na stávající možnosti jako Smart Shuffle nebo personalizované doporučování skladeb. Nově se ale zdá, že Spotify nabídne přímou volbu chování shuffle, a to včetně možnosti úplné deaktivace „inteligentního“ přehrávání.
Mnoho uživatelů si dlouhodobě stěžovalo, že náhodné přehrávání v Spotify působí předvídatelně, a často se stává, že dochází k opakování té samé skladby. Přestože se v posledních měsících objevily náznaky zlepšení, teprve teď máme důkazy, že Spotify pracuje na systémové změně algoritmu.
