Spotify vylepšuje náhodné přehrávání: konec opakování stejných skladeb

Spotify vylepšuje náhodné přehrávání: konec opakování stejných skladeb
2025-10-01T14:31:02+02:00
• 1. 10. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekománie

Spotify konečně přichází s dlouho očekávanou změnou režimu náhodného přehrávání. Posluchači dostanou více kontroly nad tím, co skutečně znamená „náhodně“, a konečně se zbaví neustálého opakování stejných písní.

Spotify přichází s vítanou úpravou režimu náhodného přehrávání

Pojem „náhodné“ si často vykládáme jinak, než jak funguje v praxi. Z technického hlediska může „shuffle“ znamenat naprosto libovolné pořadí — klidně i opakování téže písně třikrát po sobě. Jenže běžný uživatel očekává spíše rozmanitost, než dokonalou náhodnost. Spotify si tento rozpor konečně uvědomuje a chystá funkce, které nabídnou nové možnosti přizpůsobení režimu náhodného přehrávání.

V beta verzi Spotify pro Android (verze 9.0.84.1313) byly objeveny nové volby pro chování náhodného přehrávání. Uživatelé si budou moci vybrat ze dvou hlavních režimů. Standardní shuffle: Náhodné pořadí skladeb bez ohledu na předchozí přehrávání.

spotify shuffle 1718x958x

Zdroj: Spotify

Každá skladba má stejnou šanci přehrání i kdyby to znamenalo opakování téže písně během krátké doby. Méně opakování (Fewer repeats): nový režim, který si pamatuje nedávno přehrané skladby a snižuje jejich pravděpodobnost opětovného zařazení do playlistu.

Nové režimy navazují na stávající možnosti jako Smart Shuffle nebo personalizované doporučování skladeb. Nově se ale zdá, že Spotify nabídne přímou volbu chování shuffle, a to včetně možnosti úplné deaktivace „inteligentního“ přehrávání.

Mnoho uživatelů si dlouhodobě stěžovalo, že náhodné přehrávání v Spotify působí předvídatelně, a často se stává, že dochází k opakování té samé skladby. Přestože se v posledních měsících objevily náznaky zlepšení, teprve teď máme důkazy, že Spotify pracuje na systémové změně algoritmu.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost! Navštívili jsme veletrh IFA

💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat