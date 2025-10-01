Realme P3 Lite vychází ve 4G variantě

Realme P3 Lite vychází ve 4G variantě
2025-10-01T16:00:17+02:00
• 1. 10. 2025#Android #Smartphony

Realme P3 Lite 4G | Zdroj: Euro.com.pl

Čínská firma Realme bez velkých fanfár do prodeje vypouští model s názvem P3 Lite 4G, který v portfoliu doplňuje necelý měsíc starou 5G verzi. Z pohledu výbavy jde o velmi podobná zařízení a ani inženýři příliš nezasahovali do designového zpracování. Navíc mezi jednotlivými generacemi nejsou k vidění žádné výraznější aktualizace.

Postrádá smysl

Přední část zabírá 6,67palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Průstřel nahoře uprostřed patří obyčejné 5MPx selfie kamerce. Vnitřní šasi vyplňuje čipová sada T7250 z dílny Unisoc či 8GB operační paměť RAM (+ 16 GB virtuálně). Interní úložiště o velikosti 256 GB lze rozšířit pomocí paměťové microSD karty.

realme p3 lite 4g 3 1200x600x realme p3 lite 4g 2 1200x600x

Realme P3 Lite 4G | Zdroj: Euro.com.pl

Celkovou výdrž udává bateriový článek s kapacitou 6 000 mAh, který podporuje technologii rychlého 15W nabíjení. Softwarovou stránku v základu zastupuje operační systém Android 15. V případě certifikace odolnosti IP54 ještě zaujme doprovodná funkce, která u telefonu rozpozná styk s vodou a přes reproduktory spustí ultrazvukové frekvence k rychlému odstranění.

Nakonec ve zbytku výbavy vyniká hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu, technologie NFC nebo 3,5mm audio jack. První prodejce odhaluje zařízení v zeleném a bílém provedení za cenu v přepočtu 3 418 Kč.

realme p3 lite 4g 4 1200x600x

Realme P3 Lite 4G | Zdroj: Euro.com.pl

Zdroje: gsmarena.com, euro.com.pl

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost! Navštívili jsme veletrh IFA

💡ANKETA: Kterou navigační aplikaci používáte nejčastěji při jízdě autem?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat