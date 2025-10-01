Realme P3 Lite vychází ve 4G variantě

Realme P3 Lite 4G | Zdroj: Euro.com.pl
Čínská firma Realme bez velkých fanfár do prodeje vypouští model s názvem P3 Lite 4G, který v portfoliu doplňuje necelý měsíc starou 5G verzi. Z pohledu výbavy jde o velmi podobná zařízení a ani inženýři příliš nezasahovali do designového zpracování. Navíc mezi jednotlivými generacemi nejsou k vidění žádné výraznější aktualizace.
Postrádá smysl
Přední část zabírá 6,67palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Průstřel nahoře uprostřed patří obyčejné 5MPx selfie kamerce. Vnitřní šasi vyplňuje čipová sada T7250 z dílny Unisoc či 8GB operační paměť RAM (+ 16 GB virtuálně). Interní úložiště o velikosti 256 GB lze rozšířit pomocí paměťové microSD karty.
Celkovou výdrž udává bateriový článek s kapacitou 6 000 mAh, který podporuje technologii rychlého 15W nabíjení. Softwarovou stránku v základu zastupuje operační systém Android 15. V případě certifikace odolnosti IP54 ještě zaujme doprovodná funkce, která u telefonu rozpozná styk s vodou a přes reproduktory spustí ultrazvukové frekvence k rychlému odstranění.
Nakonec ve zbytku výbavy vyniká hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu, technologie NFC nebo 3,5mm audio jack. První prodejce odhaluje zařízení v zeleném a bílém provedení za cenu v přepočtu 3 418 Kč.
Zdroje: gsmarena.com, euro.com.pl
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Megaslevy padly na Samsung. Na novém Galaxy Z Fold7 ušetříte neskutečných 10 000 Kč
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře