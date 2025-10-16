Soutěž o Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro+ 5G; zdroj: Dotekománie
Máme tu další soutěž a tentokrát to nebude jen nějaké příslušenství. Tentokrát tu máme mobilní telefon Redmi Note 14 Pro+ 5G. To je zástupce vyšší střední třídy, který uspěl i v našem redakčním testu.
Vyhrajte Redmi Note 14 Pro+ 5G
Takto jsme ohodnotili tento mobil v nedávné recenzi (Redmi Note 14 Pro+ 5G – solidní klasika od Xiaomi):
Redmi Note 14 Pro+ 5G je solidní smartphone vyšší střední třídy. Pokud jsem předchůdce nazval v titulku recenze jako „telefon pro masy“, tak tento titul by klidně mohl dostat i letošní model. Xiaomi neudělalo nic špatně a naopak přineslo jen decentní vylepšení jako třeba výkonnější čip, odolnější konstrukci nebo o maličko větší baterii.
A jak nové Redmi vyhrát? Stačí se zapojit do naší soutěže na Instagramu, kde je nutné napsat komentář, proč právě vám bychom jej měli darovat. Své šance můžete zvýšit sledováním našeho instagramu.
Pravidla soutěže
- Pořadatelem soutěže je Dotekománie.cz.
- Soutěž se koná v termínu 16. 10. 2025 – 23. 10. 2025 (23:59).
- Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.
- Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.
- Pro zapojení do soutěže stačí okomentovat video na dané sociální síti a v samotném komentáři přesvědčit, že si daný účastník zaslouží cenu
- Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.
- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.
- Na výhru nevzniká právní nárok.
