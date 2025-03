Recenze Redmi Note 14 Pro+ 5G – solidní klasika od Xiaomi

Redmi Note 14 Pro+ 5G; zdroj: Dotekománie

Xiaomi letos na začátku roku uvedlo na evropský trh hned pět nových modelů řady Redmi Note 14. Vyznat se v těchto mobilech není jednoduché, trochu jsme vám je přiblížili po představení v prvních dojmech. Nedávno pak kolega otestoval nejnižší model této řady s cenovkou pod pět tisíc korun. Dnes se v recenzi podíváme na opačný konec spektra, a to na ten nejvybavenější model s názvem Redmi Note 14 Pro+ 5G. Ten už spadá spíše do vyšší střední třídy a cenovkou mírně přesahuje deset tisíc. Jak se tento model s 200MPx fotoaparátem povedl?

Konstrukce

Xiaomi s touto novinkou naskočilo na skoro bych řekl trend letošního roku v podobě jednoho velkého modulu fotoaparátu uprostřed zad. Ten z těla mírně vystupuje a je lemován lesklým vroubkovaným rámečkem. Celý tento fotomodul se všemi objektivy v případě modelu Pro+ 5G kryje jednolité sklo.

Foťák je pak zasazen do matného skleněného zadního panelu. Ten je v případě námi testované verze černý, ale k dostání jsou i o poznání zajímavější barvy. Fialová Lavender zaujme syntetickou kůží a k dostání je ještě líbivá Modrá Frost s dvěma odstíny této barvy na zádech.

Celý design konstrukce jakoby stále dědil a jemně připomínal třeba Galaxy S8 se zaobleným čelním i zadním panelem. Jakkoliv se mi to stále líbí, tak už je to možná trochu okoukané a ne každému zaoblení vyhovuje. Výrobce zde zkrátka vsadil na osvědčený design, který by ale letos měl vydržet více pádů.

Odolnější

Vnitřní konstrukce totiž dostala vylepšení v podobě pevnějšího hliníkového rámu a navíc speciálně zpevněných rohů. Na povrchu zařízení je však rám plastový (polymerový), což by mělo lépe tlumit dopad třeba na zem. To zároveň mírně ubírá na pocitu luxusu, hliníkový rám na mě vždy působí o trochu hodnotněji. Pády jsme ale (naneštěstí) neotestovali.

Lepší odolnosti by mělo pomoci také nové přední sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, na zádech je pak naopak nově použito Gorilla Glass 7i. Z výroby je na čelním displeji aplikovaná plastová fólie, což jistě nejeden uživatel ocení. Nevýhodou těchto plastových fólií je fakt, že se snadno poškrábou.

Redmi Note 14 Pro+ 5G má spolu s modelem Pro 5G také plnohodnotnou odolnost vůči vodě, tedy IP68. Mimochodem při koupi si právě dejte pozor, zda kupujete model, který opravdu chcete. Ono plusko na konci přídomku „Pro“ znamená osazení jiným procesorem a další drobnosti.

Čtečka otisků prstů je v displeji a používá optickou technologii. Funguje rychle a spolehlivě. Máme tu také stereo reproduktory, které hrají slušně. Mají i druhý výdech na horní straně a tak jsou celkem vyvážené.

Nakonec zmíním také obsah balení, jelikož ještě vloni jsme měli v balení 120W adaptér do zásuvky. Ten je pryč stejně jako v podstatě u všech ostatních výrobců a to kvůli nařízení EU. Stále tu zbyl kabel, který má však na jednom konci staré velké USB-A. Potěší pak naopak decentní černý silikonový kryt.

Displej

Zobrazovací panel nabízí úhlopříčku 6,67 palce, Redmi Note 14 Pro+ 5G tak rozhodně není malý telefon. Do ruky díky zaobleným tvarům padne ale celkem příjemně. Samotný displej s rozlišením 1220 x 2712 pixelů má podporu Dolby Vision a potěší především vyšší jas v HDR peaku (3000 nitů).

Obnovovací frekvence je maximálně 120 Hz. Bohužel výrobce stále z nepochopitelného důvodu ve výchozím režimu spouští vybrané aplikace jako YouTube, Spotify, Google Mapy jen v 60 Hz. Pro vynucení běhu těchto aplikací si musíte nejprve přepnout frekvenci na „Vlastní“ a vybrat 120 Hz. To však nestačí, v další podsekci „Aplikace využívající vysokou frekvenci obnovení“ v nastavení musíte ještě zaškrnout, že opravdu chcete 120 Hz pro tyto aplikace.

Always-on zde vlastně nemáme, jelikož ho nelze nastavit na neustále zobrazený. Vždy se zobrazí jen na 10 sekund po klepnutí na displej.

Hardware

Uvnitř tepe procesor Snapdragon 7s Gen 3 doplněný o starší typ úložiště typu UFS 2.2. Tato výbava i čip je stejný jako u nedávno testovaného Nothing Phone (3a) Pro (recenze) a i zde jsem s tímto hnacím motorem neměl výraznější problém, vše běhá velice dobře.

V benchmarku Geekbench 6 získal telefon skóre 1150 (single-core) a 3150 (multi-core). Především v oblasti multi-core je zde nárůst oproti loňskému modelu, který měl skóre kolem 2500. Dobrou zprávou je fakt, že se telefon příliš nezahřívá a při spuštění 3DMark Wild Life Extereme Stress Testu jeho teplota vzrostla jen z 31 na 39 stupňů. Pocitově pak byl jen velmi jemně teplý.

Potěší přítomnost infračerveného portu pro ovládání domácí elektroniky.

Specifikace Redmi Note 14 Pro+ 5G

displej: 6,67 palců, 2712×1220 pixelů, OLED, 120Hz, až 3000 nitů, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Snapdragon 7s Gen 3

verze: 12GB LPDDR4X, úložiště: 256GB UFS 2.2 16GB LPDDR5 RAM, úložiště: 512GB UFS 3.1

Android 14 + Xiaomi Hyper OS

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 200 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MP, makro přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

infra

USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos

IP68

rozměry: 162,53 × 74,67 × 8,75 mm; 210,14 gramů

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

baterie: 5110 mAh + 120W

Baterie

Kapacita baterie meziročně narostla o 110 mAh na pěkných 5 110 mAh. Jelikož Xiaomi je známé svým poměrně razantním uspáváním aplikací na pozadí, s telefonem jsem byl schopen přežít i tři nenáročné dny.

Nabíjet lze výkonem až 120W, což je opravdu více než dost. Telefon dobijete tak do půl hodiny. Bohužel si musíte obstarat adaptér od Xiaomi pro využití tohoto výkonu.

Fotoaparát

Na zádech máme sice tři snímače, použitelné jsou ale jen dva. Mrzí mě, že se Xiaomi ještě nezbavilo zbytečného 2MPx makro snímače. Hlavní objektiv trochu spravuje chuť s 200 MPx (což je mimochodem docela paradoxně 100x vyšší rozlišení než u makro snímače). Ultra širokoúhlý snímač má jen 8 MPx, což na tento objektiv také není mnoho.

Výsledné snímky z hlavního snímače jsou slušné, telefon jsme testovali v půlce února, proto můžete vidět zasněžené scenérie. Jen občas mě mírně zklamalo HDR, které jsem očekával lepší a objekty některé objekty byly příliš tmavé v protisvětle. Konkurence je dnes silná a troufám si tvrdit, že podobně drahý Nothing Phone či Pixel zvládne o fous lepší snímky, jakkoliv přímé srovnání nemám.

Ve dne potěší možnost využít dvojnásobné a čtyřnásobné digitální přiblížení, které je velmi použitelné. Ultraširokoúhlý snímač dle očekávání nemá příliš mnoho detailů speciálně při zobrazení na velké obrazovce a při focení v noci.

Nahrané video ve full HD a nebo ve 4K je průměrné a nepotěšila mě stabilizace. Ta jakoby neustále stabilizovala a záznam se tak mírně vlní.

Software

Operačním systémem je Android 14 s nadstavbou HyperOS 1. To je velká škoda, protože finální verze Androidu 15 vyšla už před půl rokem. Ani v době psaní recenze, v polovině března, není ještě dostupná novější verze. Nejnovější bezpečnostní záplata je aktuálně z prosince loňského roku. Délka softwarové podpory není známá, ale předchůdce nabízel tři velké aktualizace a 4 roky bezpečnostních. Předpokládáme, že tomu bude podobně u dnes testovaného modelu.

Pokud je pro vás podpora vyloženě důležitá, bude asi lepší sáhnout po Samsungu nebo Pixelu za podobné peníze. Na druhou stranu to hodnotím ještě jako poměrně průměrnou délku. Co ale zamrzí více, je stále velké množství předinstalovaných aplikací třetích stran. Nepotěší také otravné notifikace především na vestavěnou aplikaci témata či na zbytečné promazání pár megabajtů.

Optimalizace systému je nicméně skvělá a vše šlape velice pěkně. Nebyl by to telefon roku 2025 aby neměl nějakou tu AI funkci. Těch je tady hned několik. Máme tu samozřejmě Gemini od Googlu, stejně jako funkce Circle to Search.

AI nesmí chybět

Dále tu jsou pak funkce od Xiaomi jako mazání AI Erase, nyní však s přídomkem Pro. Ta zde má nabídnout lepší generaci a rozeznání objektů. AI Cutout umožní vyjmout objekt a změnit pozadí, díky AI Image Expansion můžete rozšířit fotku. Funkce AI Ultra-Clear Portrait a AI Beauty vám zase udělají hezčí portréty a pleť. Další s označením AI Film za vás sestříhá na jeden klik vlog. Pozitivní jsou také funkce AI shrnutí v aplikace poznámky, která umí česky.

AI zvětšení obrázku funguje poměrně dobře, jen vygenerovaný obsah má nižší rozlišení než původní snímek. Při publikaci na sociální sítě si toho asi tolik nevšimnete, ale na velké obrazovce už ano. AI Eraser Pro funguje také fajn, jen jednou za čas místo mazaného objektu vygeneruje nepříliš uvěřitelný obsah, zvlášť při mazání větších ploch. Pár příkladů můžete vidět níže.

Zhodnocení Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 14 Pro+ 5G je solidní smartphone vyšší střední třídy. Pokud jsem předchůdce nazval v titulku recenze jako „telefon pro masy“, tak tento titul by klidně mohl dostat i letošní model. Xiaomi neudělalo nic špatně a naopak přineslo jen decentní vylepšení jako třeba výkonnější čip, odolnější konstrukci nebo o maličko větší baterii. Líbí se mi nový design zadní strany a možnost zvolit i verzi s umělou kůží. Letos musím pochválit i přítomnost mnoha AI funkcí, které jsou navíc i v češtině.

Naopak zklame fakt, že telefon šel do prodeje se starší verzí Androidu a ještě stále nedostal Android 15 (a tedy HyperOS 2). Doba podpory má být nejspíš tři roky, což je průměrné. Nepotěší také velké množství předinstalovaných aplikací třetích stran a otravné notifikace od systémových aplikací. Bezdrátové nabíjení tu není, ale to nemá skoro žádný telefon této kategorie. Konkurence je silná a pokud vás dnes testovaný model nezaujal, nabízí se třeba Pixel 8a (s nástupcem za rohem), Nothing Phone (3a) nebo Galaxy A56.

Pokud se pro novinku rozhodnete, buďte jen opatrní, abyste si koupili správný model Redmi Note 14. Dnes testovaný model má v celém názvu „plusko“ na konci, existuje totiž i model bez něho a také existuje model bez 5G.

Klady

Solidní zpracování s originální zadní stranou

Skvělá optimalizace

Voděodolnost IP68

Super AMOLED 120Hz displej

Solidní hlavní fotoaparát

Zápory

Na trh přichází se starším Androidem 14

Plastový rám (který má nicméně něco vydržet)

Zbytečný makro snímač a slabší ultra širokoúhlý snímač

Ceny Redmi Note 14 Pro+ 5G

dostupné v barvy: Midnight Black, Lavender Purple a Frost Blue

8 GB + 256 GB – 10 999 Kč

12 GB + 512 GB – 12 499 Kč



