HTC se vrací do hry: na veletrhu GITEX 2025 ukázalo herní telefon a novou řadu Wildfire

HTC se po delší odmlce opět hlásí o slovo na trhu smartphonů. Na technologickém veletrhu GITEX 2025, který právě probíhá v Dubaji, společnost představila několik zcela nových zařízení – včetně herního telefonu a více modelů z připravované série HTC Wildfire.
Herní HTC telefon s čipem Unisoc a masivní baterií
Jedním z nejzajímavějších zařízení, které se na stánku HTC objevilo, je dosud oficiálně nepředstavený herní smartphone. Na první pohled zaujme designem se sportovním červeným akcentem na zadním panelu, který napovídá jeho zaměření na mobilní hraní.
Pod kapotou tepe čipset Unisoc T765, doplněný o 5 600mAh baterii – kombinace, která naznačuje, že půjde o dostupnější herní model zaměřený na mladší nebo nenáročné uživatele. Výbavu doplňuje hlavní 50Mpx fotoaparát na zadní straně a 16Mpx selfie kamera. Další podrobnosti o paměti, obnovovací frekvenci displeje nebo chladicím systému zatím HTC neprozradilo.
Nová řada Wildfire: čtyři modely a odolná verze
Vedle herního telefonu se na veletrhu objevily také čtyři nové smartphony řady HTC Wildfire, každý s odlišným designem zadního fotoaparátu. Jeden z modelů měl zřetelně odolnější konstrukci, což může znamenat, že HTC plánuje oslovit i uživatele hledající outdoorový nebo odolný pracovní telefon.
Série Wildfire se v minulosti profilovala jako cenově dostupná střední třída. Nově prezentované modely by tak mohly pokračovat v tomto duchu, tentokrát ale s modernější výbavou a vylepšeným designem.
Oficiální uvedení je za dveřmi
Podle výzkumníka mobilních technologií Yasuhiro Yamaneho, který fotografie nových HTC telefonů sdílel na platformě X, společnost plánuje oficiální představení zařízení teď na podzim. Znamená to, že na podrobnosti o technických specifikacích, dostupnosti a ceně si ještě budeme muset malou chvíli počkat.
