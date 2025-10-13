Xiaomi má nový skvělý tablet. Stojí jen 6 291 Kč a uděláte z něj i notebook KOMERČNÍ ČLÁNEK

Xiaomi má nový skvělý tablet. Stojí jen 6 291 Kč a uděláte z něj i notebook
2025-10-13T20:30:13+02:00
• 13. 10. 2025#Android #Ostatní

Xiaomi představilo nový tablet, který nabízí špičkovou výbavu za překvapivě nízkou cenu. Redmi Pad 2 Pro se díky ceně lehce nad 6 tisíc stává vůbec nejdostupnějším tabletem s obří 12 000mAh baterií. V zaváděcí akci ho navíc pořídíte se slevou a ochranným pouzdrem zdarma.

Nejlevnější tablet s 12 000mAh baterií

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro navazuje na svého úspěšného předchůdce, ale přináší hned několik zásadních vylepšení. Tím hlavním je delší výdrž díky výrazně větší baterii, jejíž kapacita narostla z původních deseti na 12 000mAh. Rozměry tabletu se přitom téměř nezměnily. Výkon nabíjení zůstal na 33W, nově ale přibylo 27W reverzní nabíjení, což znamená, že přímo z tabletu můžete bezdrátově dobíjet smartphone, chytré hodinky nebo třeba bezdrátová sluchátka.

Obsah obrázku notebook, počítač, Výstupní zařízení, computer Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Vzhledem k nízké cenovce nabízí Redmi Pad 2 Pro i solidní displej – 12,1palcový IPS se 120Hz obnovovací frekvencí a podporou Dolby Vision, který je ideální jak na sledování filmů, tak i na hraní her. To ostatně potvrzuje i čtveřice reproduktorů s podporou Dolby Atmos. O slušný výkon se stará čtvrtá generace Snapdragonu 7s, který doplňuje 6GB/128GB, respektive vyšší 8GB/256GB paměť s možností rozšíření pomocí SD karty.

Hliníkové tělo, žádný plast

Navzdory nízké ceně 6 291 Kč (běžně 6 990 Kč), která platí pouze do 26. října, nepůsobí nový Redmi Pad 2 Pro nijak lacině, naopak. Tělo tabletu je totiž kompletně hliníkové a je tak prémiovější než jiné tablety ve stejné cenové relaci. Xiaomi navíc k tabletu nabízí i originální pouzdro s klávesnicí, které vám ho v podstatě promění na notebook, a do 26. 10. vám k novince přihodí flipové pouzdro v hodnotě šesti stovek zcela zdarma.

Patříte mezi studenty? Pak můžete Redmi Pad 2 Pro koupit ještě levněji – jen za 5 802 Kč. U Mobil Pohotovosti totiž můžete na novinku využít dodatečnou slevu na ISIC / ITIC kartu.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Už vám volali kyberšmejdi? AI babička jde s nimi do souboje 😈

💡ANKETA: Kterou aplikaci používáte nejčastěji pro videohovory?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat