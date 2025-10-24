Levné Redmi Watch 6 jsou oficiálně venku

2025-10-24T13:35:37+02:00
24. 10. 2025

Redmi Watch 6

V pořadí 6. generace hodinek Watch pod značkou Redmi je oficiálně venku. Čínský producent nahrazuje předchůdce už po 11. měsících na trhu. Na první pohled sice nejsou patrné žádné výraznější rozdíly, ale po bližším přezkoumání najdete spíše jen drobná vylepšení. Díky dostupné ceně by novinka měla oslovit široké spektrum zákazníků.

Nadprůměrný základ

Pouzdro vyplňuje 2,07palcový AMOLED displej, který obepínají velmi tenké 2mm rámečky. Tady za pozornost ještě stojí rozlišení 514 x 432 pixelů, 60Hz obnovovací frekvence, maximální jas 2 000 nitů nebo funkce Always-on Display. Tělo je vyrobeno ze slitiny hliníku a naopak u korunky byla použita nerezová ocel.

Redmi Watch 6

Redmi Watch 6

Baterie o velikosti 550 mAh slibuje výdrž v rozmezí 7 až 24 dnů podle způsobu používání. Nasazená platforma HyperOS 3 přináší hromadu obsahu, a to od předinstalovaných aplikací třetích stran přes 150 sportovních režimů až po několik mini-her. Samotnou konektivitu zajišťuje funkce Bluetooth 5.4.

Lineární motor umožňuje nastavit až 20 různých vibračních režimů. Dále nechybí vodotěsnost do hloubky až 50 metrů, klíčové satelitní systémy včetně GPS, technologie NFC, možnost měření tepové frekvence či okysličení krve.

Rychloupínací mechanismus u řemínků umožnuje snadnou výměnu a výrobce počítá s dalšími verzemi k dokoupení. Hodinky pořídíte za cenu okolo 1 762 Kč ve třech barevných provedeních (černá, modrá, šedá).

Redmi Watch 6

Redmi Watch 6

Zdroje: mi.com, fonearena.com, gizmochina.com

