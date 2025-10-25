Apple údajně získá tým a technologie startupu Prompt AI zaměřeného na počítačové vidění

Zdroj: Tom's Guide
Apple je podle informací televize CNBC blízko k uzavření dohody o převzetí týmu a technologií startupu Prompt AI, který se specializuje na počítačové vidění a aplikaci umělé inteligence v oblasti domácí bezpečnosti. Přestože se nejedná o klasickou akvizici celé společnosti, jde o tzv. acquihire, tedy strategii, při níž velká firma získává klíčové zaměstnance a technologie menší společnosti.
Apple loví ve vodách technologických společností z oblasti AI
Startup Prompt AI vyvinul aplikaci Seemour, která využívá umělou inteligenci pro analýzu záznamů z bezpečnostních kamer. Aplikace dokáže detekovat konkrétní osoby, domácí zvířata nebo jiné objekty v okolí domácnosti a poskytovat textové popisy neobvyklých událostí. Zároveň umožňuje uživatelům pokládat otázky typu „co se dnes dělo před vchodem“. Podle CNBC bude však Seemour po akvizici ukončen. Uživatelé budou informováni, že jejich data budou vymazána a zůstane zajištěna ochrana soukromí, v souladu s přísnými standardy Applu.
Na interní schůzce startupu Prompt AI vedení oznámilo zaměstnancům, že většina z nich přejde do Applu. Ti, kteří tuto možnost nevyužijí, obdrží snížený plat a doporučení ucházet se o volné pozice ve společnosti. Zároveň byli požádáni, aby zatím neuváděli Apple jako součást svého dalšího pracovního směřování. Investoři Prompt AI sice dostanou částku z transakce vyplacenou, ale jak zaznělo, „nebudou zcela odškodněni“ – což naznačuje, že se startup potýkal s udržením obchodního modelu.
Prompt AI odmítl nabídky od Muska
Zpráva CNBC také uvádí, že o Prompt AI měly v nedávné době zájem i další technologické společnosti, konkrétně Muskovy xAI a Neuralink. Startup se však zřejmě rozhodl pro dohodu s Applem, což může značit i strategické zaměření firmy na soukromí a integraci do hardwarových ekosystémů.
Apple tak následuje trend velkých technologických firem, které se snaží získávat talenty a technologie v oblasti AI bez přímého převzetí firem. Důvodem jsou nejen regulatorní překážky, ale také snaha rychle integrovat klíčové týmy do vlastního vývoje. Microsoft minulý rok zaplatil 650 milionů dolarů za licencování technologií od Inflection AI a najal většinu jeho zaměstnanců včetně spoluzakladatele Mustafy Suleymana. Google uzavřel podobné dohody s Character.AI (2024) a Windsurf (2025), Meta investovala do Scale AI a zaměstnala jeho CEO Alexandra Wanga a Amazon si obdobně přivedl tým z firmy Adept.
Jaké jsou plány Apple s Prompt AI?
Získání Prompt AI může Apple využít k vylepšení funkcí počítačového vidění v rámci svých produktů, například v domácí bezpečnostní technologii (HomeKit), na kamerách iPhonů nebo pro inteligentní asistenci v rámci Vision Pro. Finanční podmínky dohody zatím nebyly zveřejněny, ale pokud akvizice proběhne, podrobnosti zřejmě vyjdou brzy najevo.
Zdroj: 9to5mac.com
