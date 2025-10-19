O2 láká na HBO Max zdarma k Oneplay při objednávce nového tarifu. Vyplatí se?

O2 má do konce října akci pro nové i stávající zákazníky. Při objednání jakéhokoli nového tarifu dostanou zákazníci HBO Max na měsíc zdarma. Oneplay od O2 nabízí bohatou knihovnu originálního obsahu, předpremiéry pořadů a chytré funkce jako přetáčení, nahrávání či zpětné sledování až sedm dní zpět. Stačí objednat online, v prodejně nebo na infolince. Oneplay je v Česku po spojení O2 TV a Voyo největším předpláceným distributorem tzv. videa na vyžádání.
Dana Tomášková, ředitelka digitálních služeb O2: „Říjen je ideální na filmové maratony. Pro nové zákazníky jsme připravili HBO Max na zkoušku, aby si každý našel to své. Před koncem měsíce pošleme upozornění na rozhodnutí o pokračování.“ V říjnu na HBO přibude druhá série Peacemakera, premiéra Jednotky s Markem Ruffalem, nový Superman, Emmy vítězové jako Urgent nebo Batman Tučňák. 27. října startuje TO: Vítejte v Derry, prequel k hororovému filmu TO.
Stojí měsíc HBO Max za předplatné Oneplay?
Tarify Oneplay startují na 199 Kč/měsíc (Komfort) až po 799 Kč (Maximum), HBO Max samostatně stojí až 349 Kč za měsíc. Zdarma měsíc je lákadlo pro ty, kdo plánují dlouhodobé předplatné Oneplay, dostanou tak bonusový obsah bez navýšení. Pro ně to bude drobné zpříjemnění nabídky. Ale pro krátkodobé diváky? Možná ne. Po měsíci bezplatného HBO Max pak přijde volba, zda pokračovat s předplácením dvou streamovacích služeb, nebo zůstat jen u Oneplay. Pokud chce zákazník jen HBO, tak je pro něj lepší přímé předplatné, bez závazku k Oneplay. Jelikož se jedná o měsíční akci, núsporu z dlouhodobého hlediska.
Zdroje: mediar.cz, blog.o2.cz
