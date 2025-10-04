Apple Mapy získávají v rámci iOS 26 zásadní upgrade v podobě vyhledávání skrze Apple Intelligence

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple Mapy v nejnovější aktualizaci iOS 26 přináší funkci, která může uživatelům výrazně vylepšit každodenní používání aplikace. Tou nejdůležitější novinkou je vylepšené vyhledávání, které nyní využívá sílu Apple Intelligence. Tato technologie umožňuje zadávat dotazy v přirozeném jazyce a mapy je chápou stejně jako člověk – rychle, intuitivně a bez zbytečných omezení.
Apple Mapy přinášejí vylepšení pro snadnější hledání
Nově není potřeba přemýšlet nad tím, jak přesně formulovat dotaz, aby ho aplikace pochopila. Apple Mapy nyní umožňují psát otázky stejně, jako byste je kladli kamarádovi – například „Najdi kavárny s Wi-Fi zdarma“ nebo „Kde jsou blízko O2 arény kavárny s Wi-Fi?“ Díky Apple Intelligence dokáže systém zpracovat i složitější nebo delší dotazy, které by ještě v předchozích verzích aplikace byly problematické.
Nová funkce není speciálním režimem, ale je plně integrovaná do běžného vyhledávání v Mapách na všech zařízeních podporujících Apple Intelligence. Už při prvním použití si mohou uživatelé všimnout upozornění s textem „Hledejte tak, jak mluvíte“, které vyzývá k vyzkoušení přirozeného zadávání dotazů.
V hlavní roli Apple Inteligence
Podobné funkce Apple v minulém roce zavedl i do dalších svých aplikací – například do Fotek, Apple Music nebo Apple TV. Všude tam se ukázalo, že vyhledávání poháněné umělou inteligencí dokáže uživatelům významně usnadnit každodenní práci i zábavu.
V případě Apple Map může tato novinka znamenat zásadní posun v tom, jak lidé plánují své cesty, hledají místa nebo služby ve svém okolí. Ať už se jedná o kavárnu s Wi-Fi, restauraci vhodnou pro děti nebo benzínku s nejlevnějším palivem, Apple Mapy nyní zvládnou pochopit konkrétní potřeby a rychle nabídnout relevantní výsledky.
Hlavní výhodou je pohodlí. Uživatelé již nejsou omezeni jednoduchými dotazy a nemusí se přizpůsobovat systému. S příchodem iOS 26 jsou Apple Mapy více osobní, flexibilní a uživatelsky přívětivé než kdy dřív. Vyhledávání v přirozeném jazyce přináší větší přesnost, rychlost a možnost najít přesně to, co potřebujete.
Zdroj: 9to5mac.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře