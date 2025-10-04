Honor chystá trojici modelů Magic 8, 8 Pro a Ultra

2025-10-04T13:35:37+02:00
• 4. 10. 2025#Android #Smartphony

Honor Magic 8 Pro | Zdroj: AndroidHeadlines

Čínská firma Honor pomalu finišuje hned s několika novinkami do populární řady Magic. Aktuální zpráva přibližuje modely Magic 8, Magic 8 Pro a Magic 8 Ultra. Nicméně poslední jmenovaný bude nejspíš uveden až v příštím roce. Všechny telefony nabídnou nadstandardní výbavu, která se mezi nimi má lišit hlavně u displeje a baterie.

Silná trojka

Model Magic 8 údajně získá 6,58palcový displej s 1,5K rozlišením, pod kterým poběží čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 nebo 7 000mAh baterie s 90W nabíjením. Sestavu zadních fotoaparátů poskládají ze tří snímačů (200 + 50 + 50 MPx) a jednoho pomocného multispektrálního senzoru. Naopak vpředu ještě poznáme 50MPx objektiv.

Honor Magic 8 2048x1542x

Honor Magic 8 a 8 Pro | Zdroj: Gizmochina

U varianty Pro lze vyhlížet 6,71palcový panel s 1,5K rozlišením a se zakřivením po všech stranách. Zařízení dostane stejný procesor z dílny Qualcommu nebo z obou stran totožné fotoaparáty. Ovšem potěší baterie o velikosti 7 200 mAh, 120W nabíjení přes USB-C kabel či 80W bezdrátově. Tuto dvojici v bílé, černé, modré, zlaté barvě poznáme již ve středu 15. října.

Co se týče nejvyšší verze s přídomkem Ultra, tak ten zatím o sobě prozrazuje pouze čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 a zadní fotoaparáty. Vůbec poprvé se objeví 50MPx snímač OV50R od OmniVision, který zaujme nízkou spotřebou energie nebo rychlým a přesným automatickým ostřením u snímaní. Následovat ho bude 200MPx periskopický teleobjektiv HP9 od Samsungu.

Třetí ultraširokoúhlý objektiv zatím zůstává bez bližšího upřesnění. Oficiální představení může proběhnout během první poloviny příštího roku, kdy také lze očekávat zástupce s názvem Magic 8 Mini.

Zdroje: androidheadlines.com, gizmochina.com, gizmochina.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

