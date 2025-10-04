Bezdrátová sluchátka Vivo Buds Air3 přichází do Česka s cenou 899 Kč

Zdroj: Vivo
Mezi bezdrátovými sluchátky najdete dražší kousky, ale jsou zde i levnější modely. Příkladem je novinka Vivo Buds Air3, kde se hodně tlačilo na nižší cenu, ale několik funkcí může zaujmout.
Levnější Vivo Buds Air3
Sluchátka Vivo Buds Air3 spadají do kategorie bez ANC, tedy bez aktivního potlačení hluku. Je zde jen redukce hluku u telefonních hovorů, kde dle výrobce napomáhá i uměla inteligence. Vivo se dost chlubí lehkostí sluchátek, každé má 3,6 gramů. Kromě toho vyzdvihuje samotnou výdrž. Ve spojení s krabičkou se nabízí 50 hodin přehrávání. Sluchátka jako taková pak zvládají 10 hodin přehrávání. Deset minut nabíjení má zajistit 3 hodiny přehrávání hudby.
Vivo Buds Air3 disponují herním režimem, který snižuje zpoždění na 88 ms. Výrobce uvádí, že sluchátka mají 12mm měniče se čtyřvrstvou cívkou a navíc je zde upravený ekvalizér pro lepší zvuk, ale upřímně, jedná se o levnější sluchátka, takže nelze očekávat zázraky. V případě odolnosti je zde certifikace IP54. Bonusovou funkcí je možnost připojení ke dvěma zařízením současně.
Vivo Buds Air3 se již objevují v českých obchodech za cenu 899 Kč, což je tedy doporučená částka, ale již jsme viděli i 890 Kč.
