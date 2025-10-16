OnePlus představuje operační systém OxygenOS 16 s Androidem 16

Zdroj: OnePlus
OnePlus dnes působí jako subznačka Oppo, ale i tak více méně vystupuje samostatně a má také i vlastní nadstavbu systému Android. Dnes jsme se dočkali představení OxygenOS 16, který je založen na Androidu 16.
OxygenOS 16
V první řadě zmiňuje implementaci nejrůznějších AI funkcí, ale hned vzápětí dodává, že právě nadcházející OnePlus 15 bude prvním mobilem s touto verzí nadstavby a systému od OnePlus. Až následně budou aktualizaci dostávat i další mobily. Samozřejmě jsme se ještě dotázali, které konkrétní modely dostanou aktualizaci, ale zatím společnost nepotvrdila kompletní seznam.
„Telefony by měly rozumět uživatelům, a právě to nabízí OxygenOS 16. Systém nejen reaguje na příkazy, ale skutečně chápe potřeby každého uživatele a pomáhá přesně s tím, co zrovna potřebuje,“ uvedl Arthur Lam, ředitel OxygenOS a AI strategie OnePlus.
Aktuálně se odstartuje od 17. října beta program pro tuto verzi systému, takže někteří majitelé starší modelů si asi počkají nějakou delší dobu. Kdy bude dostupná stabilní varianta, není zatím známé, ale je možné, že to bude záležet na rychlosti vývoje pro další modely.
Mezi hlavními body nové nadstavby zmiňuje OnePlus následující:
- Rychlejší odezva a plynulejší animace
- novinkou je Parallel Processing 2.0, která umožňuje spouštění nových animací ještě před dokončením předchozích akcí
- Propojení napříč ekosystémy
- Vylepšený systém propojení nabízí bezproblémové sdílení a konektivitu s počítači Windows a Mac
- Nově podporuje také integraci s produkty Apple včetně Apple Watch pro synchronizaci oznámení, ovládání fotoaparátu OnePlus telefonu a sledování zdravotních dat
- Komplexní sada AI nástrojů
- Plus Mind, osobní inteligence, která intuitivně rozpoznává obsah na obrazovce a organizuje ho v prostoru Mind Space
- Aktivní integrace s Google Gemini
- AI nástroje pro produktivitu a kreativitu
- Pro úpravu fotografií slouží AI Portrait Glow, který zlepšuje portréty za jakýchkoliv světelných podmínek
- AI Perfect Shot, který automaticky opravuje nedostatky na fotkách.
- Experimentální funkce v sekci AI PlayLab zahrnují YumSee pro převod textu na obrázky a Party Up pro animaci skupinových fotografií
- Flux Theme 2.0 umožňuje dynamickou personalizaci pomocí MotionPhotos a video tapet s pokročilými efekty hloubky reagujícími na interakce uživatele.
- Fluid Cloud se mění v interaktivní centrum, které zobrazuje živé informace a upozornění z aplikací třetích stran
- OxygenOS 16 zavádí Private Computing Cloud, první komplexní bezpečnostní řešení na Androidu poskytující rozšířenou ochranu pro zpracování dat jak na GPU, tak CPU
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře