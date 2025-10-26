iQOO TWS 5 potěší účinným ANC a slušnou výdrží

iQOO TWS 5 | Zdroj: iQOO
Bezdrátová sluchátka s názvem TWS 5 jsou poslední novinkou od čínské společnosti iQOO, která před pár dny ještě představila telefon, tablet nebo chytré hodinky. Dnešní novinka s nálepkou cenově dostupného zástupce bude lákat na spoustu prémiových prvků. Kvalitní audio kodeky, dlouhá výdrž baterie či velmi účinné potlačení hluku představují jen část jejich předností.
Žádné velké šetření
Uvnitř každého sluchátka najdete 11mm měnič, 56mAh baterii a dva mikrofony, které si hodně rozumí s adaptivní technologií ANC. Redukovat okolní hluk lze maximálně do úrovně 60 Hz či umělá inteligence vylepšuje kvalitu telefonních hovorů. Na jedno nabití zvládnou 6 až 12 hodin poslechu, přičemž v kombinaci s pouzdrem (513 mAh) atakují hranici 48 hodin.
Přítomná funkce Bluetooth 5.4 LE přináší audio kodeky jako jsou LDAC a LC3. Nejen mobilní hráče by mohla oslovit nízká latence (44 ms), herní režim Monster Sound a 360stupňový prostorový zvuk ve čtyřech režimech. Výpis výbavy uzavírá certifikace odolnosti IP54 nebo duální transparentní režim.
Nakonec uživatelé mohou vybírat ze dvou barevných možností (bílá, černo-žlutá). Oficiálně prodej odstartoval v sobotu 25. října a prodejní cena po přepočtu vychází zhruba na 1 173 Kč.
Zdroje: vivo.com.cn, fonearena.com, gizmochina.com
