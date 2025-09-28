Nový Redmi Bluetooth Speaker 2 potěší kompaktností

Redmi Bluetooth Speaker 2 | Zdroj: Mi1
Firma Xiaomi pod značkou Redmi oficiálně představuje nový přenosný reproduktor s kompaktními rozměry, který bude postupně v obchodech dostupný pod názvem Bluetooth Speaker 2. Tento přírůstek může přímo konkurovat modelu Go od společnosti JBL, i když každý vyniká v úplně odlišných směrech. Každopádně velmi silnou zbraní bude bezkonkurečně nízká prodejní cena.
Na každou cestu
V těle o velikosti 14,6 x 9,8 cm se nachází 1,5palcový širokopásmový měnič s výkonem 5 W a jeden pasivní zářič. Bateriový článek má kapacitu 1 000 mAh, přičemž výrobce slibuje maximální výdrž 5 hodin. Poslouchat lze jak klasicky bezdrátově přes Bluetooth 5.3, tak i skladby uložené na paměťové microSD kartě díky nasazenému slotu.
Reproduktor získal certifikaci odolnosti IP67 a pro lepší zážitek z poslechu jdou spárovat dvě zařízení mezi sebou. K ovládání jsou připravena čtyři ovládací tlačítka. Gumové ouško má kovový háček, takže jej připojíte takřka kamkoliv. Zmínit ještě můžeme notifikační LED diodu nebo USB-C port.
Na výběr jsou tři barevné možnosti (modrá, oranžová, zelená). Prodejní cena po přepočtu začíná u hranice 288 Kč. Do našich končin by se novinka mohla dostat až později, a to spíše pod značkou Xiaomi.
Zdroje: gizmochina.com, mi.com
