Garmin vydává Instinct Crossover AMOLED v edici Tactical

2025-09-23T09:35:38+02:00
• 23. 9. 2025#Ostatní

Garmin Instinct Crossover AMOLED Tactical Edition | Zdroj: Garmin

Americká firma Garmin rozšiřuje modelovou řadu Instinct Crossover o jeden žhavý přírůstek se zvýšenou odolností, který bude patřit mezi nejdražší a zároveň nejvybavenější zástupce. Na prodejní pulty v následujících týdnech dorazí novinka v rámci populární edice Tactical. Samotný vzhled hodinek toho nenapoví tolik jako obsažené funkce převážně s vojenskou tématikou.

Outdoorová špička

Po technické stránce je připraven 1,2palcový AMOLED displej s rozlišením 390 x 390 pixelů či funkcí Always-on. Celý panel chrání safírové sklíčko. Tělo bylo vyrobeno z polymeru vyztuženého vlákny a doplněno prvky z nerezové oceli. U řemínku byl při výrobě použit silikon. Vnitřní výbava potěší 4GB úložištěm a neupřesněnou baterií, která vydrží 5 až 14 dnů provozu podle způsobu používání.

garmin instinct crossover amoled tactical edition 1 3200x910x

Garmin Instinct Crossover AMOLED Tactical Edition | Zdroj: Garmin

Edice Tactical vyniká hned několika jedinečnými funkcemi – Applied Ballistics (počítá balistiku střely pro přesné zamíření při střelbě), režim Stealth (dočasně vypne všechny bezdrátové signály a světla hodinek), režim Jumpmaster (poskytuje navigaci a výpočty pro seskoky padákem), tlačítko Kill Switch (okamžitě deaktivuje nebo vymaže citlivá data hodinek).

Seznam výbavy uzavírá klasická sestava v podobě GPS modulu, vícero sportovních režimů, senzorů sledující zdravotní stav a vestavěné LED svítilny. Pro české zákazníky byla stanovena cena na 17 490 Kč včetně daně s tím, že doba dodání činí 3 až 5 týdnů.

garmin instinct crossover amoled tactical edition 2 1794x1700x garmin instinct crossover amoled tactical edition 3 1336x1246x

Garmin Instinct Crossover AMOLED Tactical Edition | Zdroj: Garmin

Zdroje: garmin.com, gizmochina.com

