Jaké jsou nové Galaxy Buds3 FE a Galaxy Tab S10 Lite? [galerie]

Samsung v sprnu představil dvě novinky bez nějaké větší slávy a to nová sluchátka Galaxy Buds3 FE a nový dostupnější tablet Galaxy Tab S10 Lite. My jsme dostali možnost si tyto novinky osahat, a tak jsme vám je nafotili. Pojďme se na ně podívat.
Galaxy Buds3 FE
Designem vychází Buds3 FE z dražších Galaxy Buds3 Pro, s nimiž sdílí několik vlastností. Jsou to totiž také špunty. V nabídce má Samsung ještě Galaxy Buds3, které jsou dokonce skoro stejně drahé jako Buds3 FE (rozdíl je 300 Kč), to jsou však pecky.
Jakkoliv design je téměř stejný jako u Buds3 Pro, zde na dostupnějším modelu na stopce nic nesvítí. Když jsem je vzal poprvé do ruky, nepříjemně mě překvapilo zpracování. Použitý plast totiž působí celkem levně. Rozhodně bych neřekl, že se jedná o sluchátka za téměř 4 tisíce korun. K dispozici budou dvě barvy, černá a šedá.
Máme zde však samozřejmě aktivní potlačení hluku, v rychlosti briefinku jsme však sluchátka do uší nestihli dát.
Konektivitu zde zajišťuje Bluetooth 5.4. Potěší podpora kodeků AAC, SBC a SSC (Samsung Seamless Codec). Baterie vám s ANC má dát až 24 hodin, bez něj dokonce třicet.
Galaxy Buds3 FE mají cenu nastavenou na 3 699 Kč, přičemž prodej bude zahájen 4. září. K dispozici budou dvě barevné varianty.
Galaxy Tab S10 Lite
Novinkou je také tablet Galaxy Tab S10 Lite, a pokud se já a umělá inteligence nemýlíme, tak ten jménem navazuje na Tab S6 Lite. Mezitím tu totiž žádný jiný Tab s přídomkem Lite nebyl, a Tab S6 Lite dostal dvě novější revize vždy s lepším čipem. Dodám, že tu samozřejmě byly různé levnější generace tabletů od Samsungu, ty ale nesly přídomek „FE“. A dokonce existuje už také model Tab S10 FE, který stojí jen o 1500 Kč více.
Displej nabízí úhlopříčku 10,9 palce a jedná se o TFT panel s frekvencí 90 Hz. Pokud jste zhýčkaní OLED panely, tak tohle nebude pro vás, ale nenáročným uživatelům to bude pravděpodobně stačit. Kvalita zpracování je solidní, jedná se o jeden hliníkový plát. Odolnost tu máme základní IP42.
Uvnitř tepe procesor Exynos 1380 doplněný o 6 nebo 8 GB RAM. Potěší podpora stylusu S Pen, stejně jako stereo reproduktory. Baterie nabízí 8000 mAh a nabíjet lze výkonem 25 W.
Cena začíná u nejslabší verze na 9 999 Kč a nejvybavenější pak přijde na 13 299 Kč. Nabízí se WiFi i 5G varianty. Do prodeje novinka zamíří v šedé, stříbrné a červené barvě. K dostání bude Galaxy Tab S10 Lite od 4. září.
Cenotvorba je ale opravdu zvláštní, pokud si připlatí patnácet, tak za 11 499 Kč máte již zmíněný Tab S10 FE s plnohodnotnou voděodolností IP68, výkonnějším Exynosem 1580, 45W nabíjením a lepšími fotoaparáty.
Specifikace Galaxy Tab S10 Lite
- displej: 10,9 palců, 2112 x 1320 pixelů, LCD, až 600 nitů, 90 Hz
- procesor: Exynos 1380
- RAM: 6/8 GB
- úložiště: 128/256 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- zadní – 8 MPx
- přední – 5 MPx
- stereo
- 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS
- rozměry: 165,8 x 254,3 x 6,6 mm; 524 gramů
- baterie: 8000 mAh
