Acer do řady Iconia zařazuje 4 nové tablety

Acer do řady Iconia zařazuje 4 nové tablety
2025-09-07T18:00:00+02:00
• 7. 9. 2025#Android #Ostatní

Acer Iconia A16 | Zdroj: GSMArena

Výstavní stánek společnosti Acer na aktuálním ročníku veletrhu IFA v Berlíně odhaluje celkem čtyři nové tablety do populární série Iconia. Novinky na prodejních pultech budou k dostání pod označením A14, A16, X12, X14. Mezi jednotlivými zástupci najdete hned několik klíčových rozdílů. Přitom většinu může nejvíce zajímat úhlopříčka displeje nebo stránka výkonu.

Na oko dobrý

Do řady X vstupuje model X12 s 12,6palcovým AMOLED displejem (2 560 x 1 600 pixelů) a čipem Helio G99, zatímco X14 má 14palcový OLED displej (1 920 x 1 200 pixelů) a procesor Allwinner A733. Dále jsou odlišení fotoaparáty, kde X12 nese hlavní 13MPx senzor a přední 5MPx kamerku. Kdežto verze X14 disponuje hlavní 8MPx kamerkou a 5MPx selfie snímačem.

Oba doplňuje 8 000mAh baterie, 8GB operační paměť RAM, 256GB úložiště s podporou microSD karet, operační systém Android 15 či čtveřice reproduktorů. Ovšem pouze varianta X12 nabízí rychlé 20W nabíjení, podporuje stylus a pouzdro s integrovanou klávesnicí. Tato dvojice bude v obchodech od listopadu za 310 euro (tj. cca 7 562 Kč), respektive 280 euro (tj. cca 6 830 Kč) za Iconia X12.

Acer Iconia X12 1184x626x Acer Iconia X14 1082x622x

Acer Iconia X12 a X14 | Zdroj: Gizmochina

Ještě více společného toho mají Iconia A14 a A16, které hlavně rozděluje úhlopříčka IPS displeje s Full HD rozlišení – 14 a 16 palců. Dále již sdílejí čip Allwinner A733, 8GB paměť RAM, 256GB úložiště nebo 8 000 mAh baterii. Nemůžeme ani zapomenout na 8MPx objektiv, přední 5MPx senzor, čtyři reproduktory a systém Android 15.

Tyto přírůstky dorazí až v lednu příštího roku s cenovkou 260 euro (tj. cca 6 342 Kč), případně 300 euro u Iconia A16.

Acer Iconia A14 1024x768x Acer Iconia A16 1500x1200x

Acer Iconia A14 a A16 | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: fonearena.com, gizmochina.com, gizmochina.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat