Acer do řady Iconia zařazuje 4 nové tablety

Výstavní stánek společnosti Acer na aktuálním ročníku veletrhu IFA v Berlíně odhaluje celkem čtyři nové tablety do populární série Iconia. Novinky na prodejních pultech budou k dostání pod označením A14, A16, X12, X14. Mezi jednotlivými zástupci najdete hned několik klíčových rozdílů. Přitom většinu může nejvíce zajímat úhlopříčka displeje nebo stránka výkonu.
Na oko dobrý
Do řady X vstupuje model X12 s 12,6palcovým AMOLED displejem (2 560 x 1 600 pixelů) a čipem Helio G99, zatímco X14 má 14palcový OLED displej (1 920 x 1 200 pixelů) a procesor Allwinner A733. Dále jsou odlišení fotoaparáty, kde X12 nese hlavní 13MPx senzor a přední 5MPx kamerku. Kdežto verze X14 disponuje hlavní 8MPx kamerkou a 5MPx selfie snímačem.
Oba doplňuje 8 000mAh baterie, 8GB operační paměť RAM, 256GB úložiště s podporou microSD karet, operační systém Android 15 či čtveřice reproduktorů. Ovšem pouze varianta X12 nabízí rychlé 20W nabíjení, podporuje stylus a pouzdro s integrovanou klávesnicí. Tato dvojice bude v obchodech od listopadu za 310 euro (tj. cca 7 562 Kč), respektive 280 euro (tj. cca 6 830 Kč) za Iconia X12.
Ještě více společného toho mají Iconia A14 a A16, které hlavně rozděluje úhlopříčka IPS displeje s Full HD rozlišení – 14 a 16 palců. Dále již sdílejí čip Allwinner A733, 8GB paměť RAM, 256GB úložiště nebo 8 000 mAh baterii. Nemůžeme ani zapomenout na 8MPx objektiv, přední 5MPx senzor, čtyři reproduktory a systém Android 15.
Tyto přírůstky dorazí až v lednu příštího roku s cenovkou 260 euro (tj. cca 6 342 Kč), případně 300 euro u Iconia A16.
