Apple nasazuje AI chatbota Asa pro školení zaměstnanců prodejen – má pomoci zlepšit prodej iPhonů
2025-09-03T22:00:32+02:00
• 3. 9. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: 9to5mac

ýApple pokračuje ve svém postupu v oblasti umělé inteligence. Po nedávném zavedení AI chatbota v aplikaci Apple Support určené pro zákazníky nyní firma testuje nového interního chatbota jménem Asa, který má pomoci zaměstnancům v prodejnách lépe prodávat produkty, zejména iPhony.

AI chatbot ASA bude pomáhat prodejcům Apple Storu

Chatbot Asa bude brzy dostupný v interní vzdělávací aplikaci SEED, kterou využívají zaměstnanci Apple Store po celém světě k seznámení s produkty a hodnotami společnosti. Nyní se stává i nástrojem, který má urychlit adaptaci nových pracovníků a zefektivnit jejich schopnost vysvětlit výhody produktů zákazníkům.

Apple Changsha NewStore 09012021 Full Bleed Imagejpglarge 1440x810x

Zdroj: Apple

Podle screenshotů zveřejněných analytikem Aaronem Perrisem ze serveru MacRumors umožňuje Asa zaměstnancům:

  • zjistit více o specifických výhodách iPhonu
  • naučit se, jak různí zákazníci produkty používají
  • klást libovolné otázky týkající se funkcí, technologií nebo srovnání

I když je chatbot Asa momentálně stále ve fázi testování, Apple plánuje jeho širší nasazení právě v období, kdy se blíží uvedení iPhonu 17. Tato aktualizace má pravděpodobně podpořit prodeje nové řady tím, že pracovníkům poskytne rychlý přístup ke znalostem a informacím.

Zatímco Asa chatbot je určený pouze pro interní použití v prodejnách, Apple stále nepředstavil veřejně dostupného AI chatbota. Dle spekulací ale společnost zvažuje integraci vlastní verze modelu Google Gemini. Ta je hostovaná na jejích serverech, která by mohla být využívaná pro budoucí vylepšení Siri.

Zdroj: 9to5mac.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

