Apple nasazuje AI chatbota Asa pro školení zaměstnanců prodejen – má pomoci zlepšit prodej iPhonů

Zdroj: 9to5mac
ýApple pokračuje ve svém postupu v oblasti umělé inteligence. Po nedávném zavedení AI chatbota v aplikaci Apple Support určené pro zákazníky nyní firma testuje nového interního chatbota jménem Asa, který má pomoci zaměstnancům v prodejnách lépe prodávat produkty, zejména iPhony.
AI chatbot ASA bude pomáhat prodejcům Apple Storu
Chatbot Asa bude brzy dostupný v interní vzdělávací aplikaci SEED, kterou využívají zaměstnanci Apple Store po celém světě k seznámení s produkty a hodnotami společnosti. Nyní se stává i nástrojem, který má urychlit adaptaci nových pracovníků a zefektivnit jejich schopnost vysvětlit výhody produktů zákazníkům.
Podle screenshotů zveřejněných analytikem Aaronem Perrisem ze serveru MacRumors umožňuje Asa zaměstnancům:
- zjistit více o specifických výhodách iPhonu
- naučit se, jak různí zákazníci produkty používají
- klást libovolné otázky týkající se funkcí, technologií nebo srovnání
I když je chatbot Asa momentálně stále ve fázi testování, Apple plánuje jeho širší nasazení právě v období, kdy se blíží uvedení iPhonu 17. Tato aktualizace má pravděpodobně podpořit prodeje nové řady tím, že pracovníkům poskytne rychlý přístup ke znalostem a informacím.
Zatímco Asa chatbot je určený pouze pro interní použití v prodejnách, Apple stále nepředstavil veřejně dostupného AI chatbota. Dle spekulací ale společnost zvažuje integraci vlastní verze modelu Google Gemini. Ta je hostovaná na jejích serverech, která by mohla být využívaná pro budoucí vylepšení Siri.
Zdroj: 9to5mac.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google vyhrál svůj nejdůležitější soud
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?
- Do 20 000 Kč (52%)
- 20 001 – 25 000 Kč (23%)
- 25 001 – 30 000 Kč (11%)
- 30 001 – 35 000 Kč (7%)
- Více než 35 000 Kč (7%)
Komentáře