Samsung na CES 2026 otevře svou historicky největší expozici
2025-09-11T12:22:53+02:00
• 11. 9. 2025#Ostatní

Samsung oznamuje, že na veletrhu CES 2026 otevře vůbec největší výstavní prostor ve své historii. Expozice Samsungu v prestižních hotelech Wynn a Encore v Las Vegas nabídne inovace a interakce s návštěvníky na dosud nevídané úrovni.

Rekordně velký výstavní prostor je výsledkem úsilí Samsungu o maximální atraktivitu při představování nových produktů a vizí. Expozice televizorů a domácích spotřebičů, které dosud probíhaly odděleně, se spojí pod jednou střechou, aby si návštěvníci mohli prohlédnout ekosystém Samsungu v plné šíři a přesvědčit se, jak spolu jednotlivé systémy vzájemně komunikují.

Zatímco hlavní expozice Samsungu se bude nacházet v hotelech Wynn a Encore Las Vegas, program C-Labu bude probíhat v Eureka Parku. C-Lab, interní inkubátor start-upů společnosti Samsung, představí projekty svých inovátorů, čímž dále potvrdí roli Samsungu jakožto lídra v podpoře kreativity a podnikání.

