Samsung na CES 2026 otevře svou historicky největší expozici

Samsung oznamuje, že na veletrhu CES 2026 otevře vůbec největší výstavní prostor ve své historii. Expozice Samsungu v prestižních hotelech Wynn a Encore v Las Vegas nabídne inovace a interakce s návštěvníky na dosud nevídané úrovni.
Rekordně velký výstavní prostor je výsledkem úsilí Samsungu o maximální atraktivitu při představování nových produktů a vizí. Expozice televizorů a domácích spotřebičů, které dosud probíhaly odděleně, se spojí pod jednou střechou, aby si návštěvníci mohli prohlédnout ekosystém Samsungu v plné šíři a přesvědčit se, jak spolu jednotlivé systémy vzájemně komunikují.
Zatímco hlavní expozice Samsungu se bude nacházet v hotelech Wynn a Encore Las Vegas, program C-Labu bude probíhat v Eureka Parku. C-Lab, interní inkubátor start-upů společnosti Samsung, představí projekty svých inovátorů, čímž dále potvrdí roli Samsungu jakožto lídra v podpoře kreativity a podnikání.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google představil levnější předplatné Google AI Plus
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře