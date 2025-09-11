Android s klávesnicí? Ano existuje a nestojí moc, vyzkoušeli jsme Unihertz Titan 2

Android s klávesnicí? Ano existuje a nestojí moc, vyzkoušeli jsme Unihertz Titan 2
2025-09-11T09:00:43+02:00
• 11. 9. 2025#Android

Unihertz Titan 2; zdroj: Dotekománie

Telefonů s Androidem a integrovanou fyzickou klávesnicí ala Blackberry je na trhu jako šafránu. Značka Unihertz to ale s touto konstrukcí nevzdává a nedávno představila novinku v podobě modelu Unihertz Titan 2. Ta se teprve chystá na trh, my ji však již vyzkoušeli na veletrhu IFA v Berlíně.

Unihertz Titan 2

Ihned po uchopení do ruky mě telefon velmi příjemně překvapil, jak kvalitně působil. Rám je hliníkový a to rozhodně přidává na tomto příjemném pocitu, stejně jako záda z umělé kůže. Telefon to ale není malý, jeho tloušťka je docela znatelná.

IMG 3760 3787x2130x IMG 3766 4032x2267x

Unihertz Titan 2; zdroj: Dotekománie

Líbí se mi červeně zvýrazněná tlačítka na levém boku, jejichž akci si lze zvolit. Na zádech se kromě fotoaparátů nachází dokonce druhý displej. Ten umí ukazovat hodiny a nebo i notifikace. Skoro mi to přijde zbytečné, ale je to rozhodně zajímavá vychytávka.

IMG 3763 3846x2163x

Unihertz Titan 2; zdroj: Dotekománie

Co je nakonec to nejhlavnější je klávesnice pod displejem. Ta působí kvalitně a nabízí podobně jako kdysi Blackberry klávesové zkratky a dotekovou plochu. Přejetím přes klávesy tak můžete třeba posouvat webovou stránku.

IMG 3765 4032x2267x

Unihertz Titan 2; zdroj: Dotekománie

Samotný displej nad klávesnicí nabízí 4,5 palce s rozlišením 1440 x 1440 a jedná se tedy o čtverec. Nepotěší fakt, že se jedná o LCD panel, nikoliv AMOLED.

Uvnitř máme poměrně solidní baterii o kapacitě 5050 mAh a nabíjení pak probíhá drátem 33W. Fotoaparát dostal do vínku hlavní 50MPx snímač a pak teleobjektiv s rozlišením 8 MPx. Zde bych si možná dovedl představit lepší snímač. Z výbavy mě zaujala podpora FM rádia nebo infraport.

IMG 3767 5712x3212x

Unihertz Titan 2; zdroj: Dotekománie

Procesorem je pak Dimensity 7300 (5G) doplněný o 12GB LPDDR5 a 512GB  úložiště typu UFS 3.1.

Telefon Unihertz Titan 2 do prodeje teprve vstoupí. Jeho vznik byl také spolufinancován kampaní na Kickstarteru, ve které se vybralo více než 16 milionů hongkongských dolarů (zhruba 43 milionů korun). Cenovka tohoto telefonu s klávesnicí nebude vůbec vysoká, na webu výrobce je stanovena na 399 amerických dolarů. Do prodeji má jít příští měsíc.

Video dojmy

Video můžete zhlédnout na Youtube, Instagramu, Facebooku nebo na X.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Google Gemini s novinkami, nový mobil od T-Mobile, nový Honor a další...

💡ANKETA: Jak důležitá je pro vás tenkost telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

Dotekománie.cz

Tmavý režim

