Android s klávesnicí? Ano existuje a nestojí moc, vyzkoušeli jsme Unihertz Titan 2

Unihertz Titan 2; zdroj: Dotekománie
Telefonů s Androidem a integrovanou fyzickou klávesnicí ala Blackberry je na trhu jako šafránu. Značka Unihertz to ale s touto konstrukcí nevzdává a nedávno představila novinku v podobě modelu Unihertz Titan 2. Ta se teprve chystá na trh, my ji však již vyzkoušeli na veletrhu IFA v Berlíně.
Unihertz Titan 2
Ihned po uchopení do ruky mě telefon velmi příjemně překvapil, jak kvalitně působil. Rám je hliníkový a to rozhodně přidává na tomto příjemném pocitu, stejně jako záda z umělé kůže. Telefon to ale není malý, jeho tloušťka je docela znatelná.
Líbí se mi červeně zvýrazněná tlačítka na levém boku, jejichž akci si lze zvolit. Na zádech se kromě fotoaparátů nachází dokonce druhý displej. Ten umí ukazovat hodiny a nebo i notifikace. Skoro mi to přijde zbytečné, ale je to rozhodně zajímavá vychytávka.
Co je nakonec to nejhlavnější je klávesnice pod displejem. Ta působí kvalitně a nabízí podobně jako kdysi Blackberry klávesové zkratky a dotekovou plochu. Přejetím přes klávesy tak můžete třeba posouvat webovou stránku.
Samotný displej nad klávesnicí nabízí 4,5 palce s rozlišením 1440 x 1440 a jedná se tedy o čtverec. Nepotěší fakt, že se jedná o LCD panel, nikoliv AMOLED.
Uvnitř máme poměrně solidní baterii o kapacitě 5050 mAh a nabíjení pak probíhá drátem 33W. Fotoaparát dostal do vínku hlavní 50MPx snímač a pak teleobjektiv s rozlišením 8 MPx. Zde bych si možná dovedl představit lepší snímač. Z výbavy mě zaujala podpora FM rádia nebo infraport.
Procesorem je pak Dimensity 7300 (5G) doplněný o 12GB LPDDR5 a 512GB úložiště typu UFS 3.1.
Telefon Unihertz Titan 2 do prodeje teprve vstoupí. Jeho vznik byl také spolufinancován kampaní na Kickstarteru, ve které se vybralo více než 16 milionů hongkongských dolarů (zhruba 43 milionů korun). Cenovka tohoto telefonu s klávesnicí nebude vůbec vysoká, na webu výrobce je stanovena na 399 amerických dolarů. Do prodeji má jít příští měsíc.
Video dojmy
