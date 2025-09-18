Na Google Discover míří influenceři

Zdroj: Google
Google Discover si prošel za celou svou dobu mnoha změnami, a to včetně i samotného názvu. Chvíli to vypadalo, že se pozastavil vývoj, ale relativně nedávno jsme si všimli, že došlo ke změně nabízeného obsahu. Ve své podstatě jsem osobně zaznamenal daleko širší mix článků z mnoha kategorií, přičemž se jednalo i o informace třeba z webů měst. Google zjevně udělal nějaké podstatnější změny v algoritmu a nyní zavádí další.
Influenceři na Google Discover
Google ve své tiskové zprávě konkrétně uvádí, že do Google Discover míří tvůrci obsahu, což je jen lepší označení pro influencery. Tito tvůrci obsahu většinou zveřejňují obsah na mnoha platformách a sociálních sítích. Právě Google Discover chce působit jako agregátor všech kanálů každého tvůrce obsahu a nabízet zejména video, ale také příspěvky ze sociálních sítí.
Google uvádí, že dochází k agregaci z X, Instagramu a YouTube Shorts, tedy spíše sociálních sítí. Stačí kliknout na název tvůrce a pak se objeví obrazovka s přehledem, kde se například dozvíte celkové číslo sledujících, což reprezentuje součet ze všech sítí. Novinka není jen pro influencery, je i pro běžná média, ale zde jsme si všimli, že ne každá publikace je správně svázaná se svými sociálními sítěmi, takže se nemusí zobrazovat všechen obsah.
I tak Google chce hlavně nabídnout v tomto zdroji informací i samotné influencery, aby celý stream byl pestřejší. Google ještě ale bude muset zapracovat na agregaci obsahu a propojení. I tak se začne objevovat více videí a příspěvků ze sociálních sítí v Google Discover.
