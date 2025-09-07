Porsche s elektrickým Cayenne představí i bezdrátové nabíjení

Porsche s elektrickým Cayenne představí i bezdrátové nabíjení
2025-09-07T20:00:06+02:00
• 7. 9. 2025#Elektroauta

Zdroj: Porsche

Čtete dobře. Němečtí inženýři se již brzy chystají odhalit elektrickou verzi populárního SUV Porsche Cayenne. Spolu s ním pak bude představeno i revoluční bezdrátové nabíjení. Kdy se novinek dočkáme?

Porsche předběhlo ostatní automobilky

Porsche překvapuje. Německá automobilka se chystá učinit revoluční krok a již v úterý na veletrhu IAA Mobility v Mnichově představit svůj systém 11kW bezdrátového nabíjení. Prvním vozem, který se nejnovější technologie dočká bude nová generace plně elektrického Porsche Cayenne. Tu plánuje společnost veřejnosti představit ještě ke konci roku.

Bezdrátová nabíjecí deska bude disponovat rozměry 117 x 78 x 6 centimetrů a vážit 50 kilogramů. Přenos energie pak má dle německých inženýrů dosahovat až 90% účinnosti. Myslelo se ale i na bezpečnost, a tak nabíjecí deska nepostrádá ani senzory pohybu a detekce cizího tělesa.

porsche charging 1920x1080x

Zdroj: Porsche

Potenciál pro úspěch zařízení je dle Porsche obrovský. Dle vlastního výzkumu automobilky až 75 % všech nabíjení probíhá doma. Právě nová bezdrátová nabíjecí deska by tak mohla nahradit dosud používané „wallboxy“. Její instalace však rozhodně nebude nejlevnější. Vozidlo navíc bude potřebovat přípravu na bezdrátové nabíjení – doplňkovou výbavu v konfigurátoru značky.

Zdroj: newsroom.porsche.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

