Realme připravuje další generaci hodinek Watch

Realme Watch 5 | Zdroj: Xpertpick
Nový zástupce značky Realme je pomalu na cestě mezi chytré hodinky. Tuto novinku ve finále poznáme pod názvem Watch 5 a v portfoliu vystřídá poslední model, který byl oznámen v červenci roku 2022. Od té doby se toho událo hodně, takže očekávání uživatelů jsou nepochybně velká. Nejnovější únik dává nahlédnout do seznamu specifikací a také odhaluje jejich konečnou podobu.
Jdou s dobou
Přestože půjde opět o cenově dostupný přírůstek, tak hodinky si oproti předchůdci vyslouží větší 1,97palcový displej typu AMOLED ve tvaru obdélníku. Panel nabídne rozlišení 450 x 390 pixelů nebo maximální jas 600 nitů. Ovšem tuto konfiguraci na dnešní poměry můžeme brát za jasný podprůměr.
Následně vzroste kapacita bateriového článku k hodnotě 460 mAh. Standardní výdrž by sice měla činit 14 dnů, ale ještě speciální režim „Light Smart Mode“ prodlouží provoz až na rovných 20 dnů. Čínský výrobce má po 5 letech používání zaručovat udržení minimálně 80 % původní kapacity baterie.
Integrovaný mikrofon společně s hlasitým reproduktorem umožní přímé vyřizování telefonních hovorů. Navíc boční tlačítko a samotné zpracování kolem něj připomíná tvary použité u Apple Watch Ultra. Za zmínku stojí certifikace odolnosti IP68, GPS modul či technologie NFC.
Dále přesné fungování zmiňovaného herního režimu zjistíme v pozdější době. Novinka má být dostupná v mezinárodním měřítku ve dvou barevných provedení (černé, stříbrné). Bližší podrobnosti budeme znát snad již brzy.
Zdroje: xpertpick.com, gsmarena.com
