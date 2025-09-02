Realme připravuje další generaci hodinek Watch

Realme připravuje další generaci hodinek Watch
2025-09-02T22:00:32+02:00
2. 9. 2025

Realme Watch 5 | Zdroj: Xpertpick

Nový zástupce značky Realme je pomalu na cestě mezi chytré hodinky. Tuto novinku ve finále poznáme pod názvem Watch 5 a v portfoliu vystřídá poslední model, který byl oznámen v červenci roku 2022. Od té doby se toho událo hodně, takže očekávání uživatelů jsou nepochybně velká. Nejnovější únik dává nahlédnout do seznamu specifikací a také odhaluje jejich konečnou podobu.

Jdou s dobou

Přestože půjde opět o cenově dostupný přírůstek, tak hodinky si oproti předchůdci vyslouží větší 1,97palcový displej typu AMOLED ve tvaru obdélníku. Panel nabídne rozlišení 450 x 390 pixelů nebo maximální jas 600 nitů. Ovšem tuto konfiguraci na dnešní poměry můžeme brát za jasný podprůměr.

Následně vzroste kapacita bateriového článku k hodnotě 460 mAh. Standardní výdrž by sice měla činit 14 dnů, ale ještě speciální režim „Light Smart Mode“ prodlouží provoz až na rovných 20 dnů. Čínský výrobce má po 5 letech používání zaručovat udržení minimálně 80 % původní kapacity baterie.

realme watch 5 3 1200x680x

Realme Watch 5 | Zdroj: Xpertpick

Integrovaný mikrofon společně s hlasitým reproduktorem umožní přímé vyřizování telefonních hovorů. Navíc boční tlačítko a samotné zpracování kolem něj připomíná tvary použité u Apple Watch Ultra. Za zmínku stojí certifikace odolnosti IP68, GPS modul či technologie NFC.

Dále přesné fungování zmiňovaného herního režimu zjistíme v pozdější době. Novinka má být dostupná v mezinárodním měřítku ve dvou barevných provedení (černé, stříbrné). Bližší podrobnosti budeme znát snad již brzy.

realme watch 5 1 1125x680x

Realme Watch 5 | Zdroj: Xpertpick

Zdroje: xpertpick.com, gsmarena.com

