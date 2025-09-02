Huawei se za 2. čtvrtletí vyšvihl na vedoucí pozici na globálním trhu s chytrými hodinkami

Huawei se ve druhém čtvrtletí letošního roku stal světovou jedničkou v dodávkách chytrých hodinek. Podle zprávy výzkumné společnosti Counterpoint Research tak překonal i dlouhodobého lídra trhu Apple a dosáhl největšího podílu na globálním trhu s chytrými hodinkami.
Huawei lídrem v nositelné elektronice za 2. čtvrtletí
Po několika kvartálech poklesu zaznamenal globální trh s chytrými hodinkami opět růst. Meziročně vzrostl o 8 %, přičemž hlavním tahounem tohoto růstu byl čínský trh. Zvýšená poptávka po chytrých hodinkách v Číně pomohla posunout tamní výrobce na přední příčky v celosvětových statistikách. Huawei zaznamenal ve 2. čtvrtletí v tomto roce meziroční nárůst dodávek o 52 % a obsadil 21% podíl na trhu s dodávkami. Tento výsledek ho katapultoval na první místo mezi všemi výrobci chytrých hodinek.
Vedle Huawei si výrazně polepšily i další čínské značky. Xiaomi zvýšilo své dodávky o 38 % a značka Imoo zaznamenala 21% růst. Tento trend ukazuje, jak silnou roli dnes Čína hraje v globálním technologickém ekosystému, zejména pak v oblasti nositelné elektroniky.
Naopak tradiční značky jako Apple a Samsung ve druhém čtvrtletí zaznamenaly mírný pokles. Obě společnosti vykázaly 3% meziroční propad v počtu dodávek chytrých hodinek. Apple si však i nadále drží silnou pozici v segmentu pokročilých chytrých hodinek.
Podle analytiků Counterpoint Research by měl trh s chytrými hodinkami pokračovat v růstu i po zbytek roku. Očekává se, že celkový růst by mohl dosáhnout 7 %. Tento pozitivní vývoj je podpořen rostoucím zájmem o zdravotní funkce hodinek, delší výdrží baterie i stále sofistikovanějšími funkcemi pro sledování aktivity a zdraví.
Zdroj: gsmarena.com
