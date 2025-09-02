Banggood slaví 19 let. Mega slevy na elektroniku, smartphony a gadgety KOMERČNÍ ČLÁNEK

Banggood slaví 19 let. Mega slevy na elektroniku, smartphony a gadgety
2025-09-02T22:30:54+02:00
• 2. 9. 2025#Ostatní #Příslušenství

Online obchod Banggood patří mezi populární e-shopy, kde najdete široký výběr elektroniky, chytrých zařízení do domácnosti i drobných gadgetů. Nyní slaví své 19. výročí a k této příležitosti připravil několik vln atraktivních slev a speciálních akcí. Pokud plánujete pořídit nové příslušenství, chytrou elektroniku nebo praktické vychytávky, právě teď je ideální příležitost.

Mega Sale od 3. do 14. září

Hlavní část akce probíhá od 3. do 14. září (od 10:00 českého času). V rámci Mega Sale lze využít dodatečné slevy podle výše nákupu:

  • při nákupu nad 2 000 Kč sleva 130 Kč
  • při nákupu nad 4 200 Kč sleva 210 Kč
  • při nákupu nad 6 300 Kč sleva 320 Kč
  • při nákupu nad 10 500 Kč sleva 420 Kč

Allowance 950x500 950x500x

Speciální Last 48H Deals

Banggood si navíc připravil i časově omezený bonus. Během posledních 48 hodin akce, tedy mezi 8. a 10. zářím (od 10:00 českého času), získáte další extra slevy při dokončení platby:

  • při nákupu za 400 USD (8 400 Kč) sleva 15 USD (315 Kč)
  • při nákupu za 600 USD (12 600 Kč) sleva 20 USD (420 Kč)

Anni banner 1 1080x1080 1080x1080x

Tipy, nové produkty a výprodeje

Kromě přímých slev připravil Banggood také tematické stránky, kde se vyplatí hledat nejzajímavější nabídky:

Vyplatí se nakoupit právě teď

Banggood pravidelně nabízí zajímavé akce, ale výroční Mega Sale patří k těm nejštědřejším. Pokud tedy hledáte nový smartphone, chytré hodinky, příslušenství k PC či drobné gadgety, můžete nyní ušetřit více než obvykle. Akce platí jen omezenou dobu, proto doporučujeme navštívit výše uvedené stránky a vybírat včas.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Je ChatGPT-5 zklamání?

Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

  • Do 20 000 Kč (52%)
  • 20 001 – 25 000 Kč (23%)
  • 25 001 – 30 000 Kč (11%)
  • 30 001 – 35 000 Kč (7%)
  • Více než 35 000 Kč (7%)
Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat