Banggood slaví 19 let. Mega slevy na elektroniku, smartphony a gadgety

Online obchod Banggood patří mezi populární e-shopy, kde najdete široký výběr elektroniky, chytrých zařízení do domácnosti i drobných gadgetů. Nyní slaví své 19. výročí a k této příležitosti připravil několik vln atraktivních slev a speciálních akcí. Pokud plánujete pořídit nové příslušenství, chytrou elektroniku nebo praktické vychytávky, právě teď je ideální příležitost.
Mega Sale od 3. do 14. září
Hlavní část akce probíhá od 3. do 14. září (od 10:00 českého času). V rámci Mega Sale lze využít dodatečné slevy podle výše nákupu:
- při nákupu nad 2 000 Kč sleva 130 Kč
- při nákupu nad 4 200 Kč sleva 210 Kč
- při nákupu nad 6 300 Kč sleva 320 Kč
- při nákupu nad 10 500 Kč sleva 420 Kč
Speciální Last 48H Deals
Banggood si navíc připravil i časově omezený bonus. Během posledních 48 hodin akce, tedy mezi 8. a 10. zářím (od 10:00 českého času), získáte další extra slevy při dokončení platby:
- při nákupu za 400 USD (8 400 Kč) sleva 15 USD (315 Kč)
- při nákupu za 600 USD (12 600 Kč) sleva 20 USD (420 Kč)
Tipy, nové produkty a výprodeje
Kromě přímých slev připravil Banggood také tematické stránky, kde se vyplatí hledat nejzajímavější nabídky:
- Saving Tips – praktické tipy, jak ušetřit
- 9.9 Anniversary Sale – hlavní stránka výroční akce
- Get a Rock-Bottom Price – produkty za naprosté minimum
- Discover New – novinky v nabídce
- Banggood Clearance Sale – výprodeje a poslední kusy
Vyplatí se nakoupit právě teď
Banggood pravidelně nabízí zajímavé akce, ale výroční Mega Sale patří k těm nejštědřejším. Pokud tedy hledáte nový smartphone, chytré hodinky, příslušenství k PC či drobné gadgety, můžete nyní ušetřit více než obvykle. Akce platí jen omezenou dobu, proto doporučujeme navštívit výše uvedené stránky a vybírat včas.
