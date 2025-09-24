Realme GT8 a GT8 Pro zaskočí svým designem

Realme GT8 Pro | Zdroj: GSMArena
Již dva měsíce táhnoucí se spekulace kolem dvojice zařízení s označením GT8 a GT8 Pro od společnosti Realme dostávají konečně reálné obrysy. Čínský výrobce hlavně provede obrovský řez u zpracování ostrůvku pro zadní fotoaparáty, který by měl připomínat obličej robota. Ke všemu z pohledu výbavy lze očekávat nadprůměrné prvky.
Všechno jinak
Stěžejní model GT8 Pro si má připsat 6,78palcový AMOLED displej z dílny BOE, k němuž připojí 2K rozlišení nebo ultrazvukovou čtečku otisků prstů. O nadstandardní výkon se údajně postará čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Baterie s kapacitou 8 000 mAh určitě nabídne technologii rychlého nabíjení.
Sestavu zadních fotoaparátů chtějí poskládat z hlavního 50MPx, 200MPx periskopového a 50MPx ultraširokoúhlého objektivu. Vylepšení záznamů může přinést vyhlížená spolupráce s firmou Ricoh – například speciální režim Negative Film. Dále do seznamu přidají lineární motor v ose X, duální reproduktory, platformu Realme UI 6 (Android 16).
Základní varianta GT8 ponese menší 6,6palcový displej a 7 000mAh bateriový článek. Hardwarovou stránku nejspíš převezme od verze Pro, ale fotoaparáty vzadu čeká změna směrem k horšímu. Nakonec k představení dojde už během příštího měsíce, takže ještě mohou přijít další upřesňující úniky.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
