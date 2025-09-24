Realme GT8 a GT8 Pro zaskočí svým designem

Realme GT8 a GT8 Pro zaskočí svým designem
2025-09-24T11:36:24+02:00
• 24. 9. 2025#Android #Smartphony

Realme GT8 Pro | Zdroj: GSMArena

Již dva měsíce táhnoucí se spekulace kolem dvojice zařízení s označením GT8 a GT8 Pro od společnosti Realme dostávají konečně reálné obrysy. Čínský výrobce hlavně provede obrovský řez u zpracování ostrůvku pro zadní fotoaparáty, který by měl připomínat obličej robota. Ke všemu z pohledu výbavy lze očekávat nadprůměrné prvky.

Všechno jinak

Stěžejní model GT8 Pro si má připsat 6,78palcový AMOLED displej z dílny BOE, k němuž připojí 2K rozlišení nebo ultrazvukovou čtečku otisků prstů. O nadstandardní výkon se údajně postará čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Baterie s kapacitou 8 000 mAh určitě nabídne technologii rychlého nabíjení.

GT8 Pro 1 1080x1440x GT8 Pro 4 1514x2018x

Realme GT8 Pro | Zdroj: GSMArena

Sestavu zadních fotoaparátů chtějí poskládat z hlavního 50MPx, 200MPx periskopového a 50MPx ultraširokoúhlého objektivu. Vylepšení záznamů může přinést vyhlížená spolupráce s firmou Ricoh – například speciální režim Negative Film. Dále do seznamu přidají lineární motor v ose X, duální reproduktory, platformu Realme UI 6 (Android 16).

Základní varianta GT8 ponese menší 6,6palcový displej a 7 000mAh bateriový článek. Hardwarovou stránku nejspíš převezme od verze Pro, ale fotoaparáty vzadu čeká změna směrem k horšímu. Nakonec k představení dojde už během příštího měsíce, takže ještě mohou přijít další upřesňující úniky.

GT8 Pro 2 400x1000x

Realme GT8 Pro | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat