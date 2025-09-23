Oracle přebírá kontrolu nad algoritmem TikToku v USA, co to bude znamenat pro uživatele?

2025-09-23T07:00:04+02:00
• 23. 9. 2025#iOS

Zdroj: Dotekománie

2

Technologický gigant Oracle se stane klíčovým hráčem v budoucnosti TikToku na americkém trhu. V rámci nově vyjednané dohody, která vzniká pod záštitou amerických úřadů a s tichou podporou prezidenta Trumpa, převezme Oracle nejen správu dat, ale i samotný doporučovací algoritmus, který pohání jednu z nejvlivnějších sociálních sítí dneška.

Americká verze TikToku pod taktovkou Oracle

Podle informací agentury Bloomberg bude Oracle odpovědný za vývoj a správu nové americké verze algoritmu TikToku. Tato dohoda je reakcí na dlouhodobé obavy Spojených států z potenciálního zneužití osobních údajů amerických uživatelů čínskou společností ByteDance, která TikTok vlastní.

Součástí dohody je také přenesení většinového vlastnického podílu TikToku v USA do rukou amerických investorů. Ze sedmi míst v představenstvu společnosti jich šest obsadí zástupci z USA, čímž má být zajištěna větší kontrola nad rozhodováním a směřováním firmy.

Projekt Texas a nový posun v zabezpečení dat

Oracle už dříve hostoval americká uživatelská data TikToku v rámci iniciativy „Project Texas“. Přesto zůstávaly otázky, kdo ve skutečnosti ovládá klíčové algoritmy a zda má ByteDance skrytou možnost přístupu k těmto datům.

Nový plán předpokládá, že algoritmus doporučování obsahu bude kompletně přeškolen na území Spojených států. Tím se výrazně snižuje riziko tzv. „backdoor“ přístupu a zvyšuje důvěra v ochranu soukromí uživatelů podle americké legislativy.

Investoři z řad technologické a mediální elity

Mezi hlavními americkými investory, kteří mají dohlížet na novou strukturu vlastnictví TikToku, figurují známá jména. Jsou mezi nimi zakladatel Oracle Larry Ellison, Michael Dell z Dell Technologies nebo mediální magnáti Rupert a Lachlan Murdoch. Připojit by se měli také významní představitelé z finančního sektoru.

1757949198 tiktok usa 1920x1080x

Zdroj: Neowin

Tato jména mají posílit důvěryhodnost celého projektu. Zároveň ale ukazují, že kontrola nad jednou z nejvlivnějších sociálních platforem současnosti bude koncentrována v rukou několika mocných amerických aktérů.

Reakce Číny a další kroky

Čínské ministerstvo obchodu se prostřednictvím státní agentury Xinhua vyjádřilo, že vítá obchodní jednání v souladu s tržními pravidly a čínskými zákony. Zároveň vyzývá Spojené státy, aby respektovaly své závazky a zajistily férové podnikatelské prostředí pro čínské firmy působící v USA.

ByteDance se k aktuální situaci oficiálně nevyjádřil a zůstává nejasné, jakou míru kontroly si nad TikTokem ponechá. Očekává se však, že vlastnický podíl ByteDance zůstane pod hranicí 20 %, což by mělo zabránit jeho přímému vlivu na klíčová rozhodnutí.

Národní bezpečnost nebo mocenský souboj?

Z pohledu americké vlády jde především o ochranu národní bezpečnosti a osobních údajů občanů. Kritici však varují, že se může jednat také o geopolitický manévr s cílem omezit vliv čínských technologických firem na americkém území.

Ať už je motivace jakákoli, TikTok se pod vedením Oracle vydává na zcela novou cestu. Uživatelé by měli profitovat z vyšší úrovně ochrany dat, ale zároveň se platforma může začít vyvíjet jiným směrem – nejen technologicky, ale i obsahově.

Zdroj: neowin.net

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Filda1100 Kmoch

VIP 23. 9. 2025, 1:57

Co to znamená pro uživatele v Evropě?

Přemysl Vaculík

VIP 23. 9. 2025, 6:14

Možná je to precedent.

Dotekománie.cz

