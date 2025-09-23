Oracle přebírá kontrolu nad algoritmem TikToku v USA, co to bude znamenat pro uživatele?

Zdroj: Dotekománie2
Technologický gigant Oracle se stane klíčovým hráčem v budoucnosti TikToku na americkém trhu. V rámci nově vyjednané dohody, která vzniká pod záštitou amerických úřadů a s tichou podporou prezidenta Trumpa, převezme Oracle nejen správu dat, ale i samotný doporučovací algoritmus, který pohání jednu z nejvlivnějších sociálních sítí dneška.
Americká verze TikToku pod taktovkou Oracle
Podle informací agentury Bloomberg bude Oracle odpovědný za vývoj a správu nové americké verze algoritmu TikToku. Tato dohoda je reakcí na dlouhodobé obavy Spojených států z potenciálního zneužití osobních údajů amerických uživatelů čínskou společností ByteDance, která TikTok vlastní.
Součástí dohody je také přenesení většinového vlastnického podílu TikToku v USA do rukou amerických investorů. Ze sedmi míst v představenstvu společnosti jich šest obsadí zástupci z USA, čímž má být zajištěna větší kontrola nad rozhodováním a směřováním firmy.
Projekt Texas a nový posun v zabezpečení dat
Oracle už dříve hostoval americká uživatelská data TikToku v rámci iniciativy „Project Texas“. Přesto zůstávaly otázky, kdo ve skutečnosti ovládá klíčové algoritmy a zda má ByteDance skrytou možnost přístupu k těmto datům.
Nový plán předpokládá, že algoritmus doporučování obsahu bude kompletně přeškolen na území Spojených států. Tím se výrazně snižuje riziko tzv. „backdoor“ přístupu a zvyšuje důvěra v ochranu soukromí uživatelů podle americké legislativy.
Investoři z řad technologické a mediální elity
Mezi hlavními americkými investory, kteří mají dohlížet na novou strukturu vlastnictví TikToku, figurují známá jména. Jsou mezi nimi zakladatel Oracle Larry Ellison, Michael Dell z Dell Technologies nebo mediální magnáti Rupert a Lachlan Murdoch. Připojit by se měli také významní představitelé z finančního sektoru.
Tato jména mají posílit důvěryhodnost celého projektu. Zároveň ale ukazují, že kontrola nad jednou z nejvlivnějších sociálních platforem současnosti bude koncentrována v rukou několika mocných amerických aktérů.
Reakce Číny a další kroky
Čínské ministerstvo obchodu se prostřednictvím státní agentury Xinhua vyjádřilo, že vítá obchodní jednání v souladu s tržními pravidly a čínskými zákony. Zároveň vyzývá Spojené státy, aby respektovaly své závazky a zajistily férové podnikatelské prostředí pro čínské firmy působící v USA.
ByteDance se k aktuální situaci oficiálně nevyjádřil a zůstává nejasné, jakou míru kontroly si nad TikTokem ponechá. Očekává se však, že vlastnický podíl ByteDance zůstane pod hranicí 20 %, což by mělo zabránit jeho přímému vlivu na klíčová rozhodnutí.
Národní bezpečnost nebo mocenský souboj?
Z pohledu americké vlády jde především o ochranu národní bezpečnosti a osobních údajů občanů. Kritici však varují, že se může jednat také o geopolitický manévr s cílem omezit vliv čínských technologických firem na americkém území.
Ať už je motivace jakákoli, TikTok se pod vedením Oracle vydává na zcela novou cestu. Uživatelé by měli profitovat z vyšší úrovně ochrany dat, ale zároveň se platforma může začít vyvíjet jiným směrem – nejen technologicky, ale i obsahově.
