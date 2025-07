Nokia hledá nového partnera. Značka mobilů, která kdysi vládla trhu, se nevzdává

Zdroj: Nokia

Nokia už několik let nevyrábí mobilní telefony, přesto se značka stále drží na trhu díky licencování své značky. Po ukončení partnerství s HMD Global se finská společnost snaží najít nového partnera, který by její jméno znovu oživil. Má ale vůbec Nokia v dnešním mobilním světě ještě co nabídnout?

Podaří se Nokii navázat na historické úspěchy?

Společnost HMD Global, která od roku 2016 vyráběla smartphony i tlačítkové telefony pod značkou Nokia, v posledních letech spolupráci postupně utlumuje. Už v roce 2022 HMD oznámila, že své budoucí telefony bude uvádět pod vlastním názvem. Přesto ale stále nabízí některé telefony pod značkou Nokia a to minimálně do roku 2026, kdy má stávající licenční smlouva vypršet.

HMD přitom nebylo jen náhodným partnerem, zaměstnávalo mnoho bývalých pracovníků Nokie, vlastnilo patenty a vydalo řadu „reinkarnací“ legendárních modelů. Přesto se nikdy nepodařilo navázat na dřívější časy. Pokus o návrat do prémiového segmentu, například s modelem Nokia 9 PureView, skončil neúspěchem a firma se později přeorientovala na střední třídu a opravitelná zařízení.

Zatímco HMD se osamostatňuje, Nokia sama naznačila, že se značky nevzdává. Na Redditu to potvrdil oficiální správce komunity Nokie, který uvedl, že firma hledá velkého výrobce mobilních zařízení ke spolupráci. Ačkoliv šlo o odpověď na dotaz jednoho uživatele, je to jednoznačný signál, že Nokia aktivně hledá nového partnera, který by mohl značku oživit. Způsob oznámení je poměrně netradiční, nikoliv tisková zpráva, ale příspěvek na komunitním fóru. Přesto jde o důležitý náznak budoucích plánů.

Otázkou zůstává, zda má dnes značka Nokia pro nové generace uživatelů ještě váhu. Mladší zákazníci si možná na Nokii ani nevzpomínají, nebo ji spojují spíše s jednoduchými telefony než s inovacemi. Zatímco větší technologický hráč by teoreticky mohl značce vdechnout nový život, například skrze vlajkové lodě, pokročilé funkce a silné marketingové kampaně, historie ukazuje, že ani HMD s relativně výhodnou pozicí nedokázalo výrazně uspět.

Navíc je dnes trh s chytrými telefony extrémně konkurenční a značky jako Samsung, Apple nebo Xiaomi dominují díky rozsáhlému ekosystému, softwarové podpoře i image. Pro Nokii tak bude nesmírně obtížné najít si znovu své místo, obzvlášť bez vlastního vývoje nebo výrazného odlišení.

Možná se ještě dočkáme dalšího partnera, který využije značku Nokia pro oživení retro stylu, tlačítkových telefonů nebo zařízení pro specifické trhy. Ale pokud očekáváme návrat Nokie jako rovnocenného konkurenta vlajkovým lodím, raději si nedělejme plané naděje.

Zdroj: androidauthority.com



