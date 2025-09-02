Recenze iPad Air M3 s iPadOS 26, nahradí konečně váš notebook?

iPad Air M3 s Magic Keyboard; zdroj: Dotekománie
Apple letos představil novou vizuální identitu jeho systému v čele s Liquad Glass. Možná ale ještě více mě upoutaly novinky na iPadu. Systém iPadOS totiž dostává nový systém oken a přináší několik zajímavých novinek. Dokáže už letos nahradit váš macOS? Jaký je vlastně nový iPad Air s čipem M3? A jeho nová klávesnice? Pojďme se na to podívat.
iPad Air M3 a nová Magic Keyboard
Představovat konstrukci iPadu Air M3 asi není třeba. Je totiž úplně stejný jako jeho předchůdce, kterému jsem se věnoval v loňském článku zde. Stále tu tak máme třeba přesunutou kameru na bok, což se v režimu klávesnice hodí. Pro odemykání slouží tlačítko s TouchID na boku. Osobně si nemohu pomoci, ale FaceID je na iPadu prostě pohodlnější. Nemusíte vykonat vůbec žádnou akci, jen se díváte. A nebo by se mi líbilo mít aspoň TouchID v klávesnici, jako je to na MacBooku.
A to už se dostáváme k Magic Keyboard, magické klávesnici. Ta totiž ve verzi pro Air dostala výrazný upgrade a je to jen dobře. Loňskou klávesnici s cenovkou za 9 tisíc totiž opravdu nešlo doporučit. Letos tu konečně máme funkční řadu kláves, a mírně větší trackpad. Na klávesnici se mi píše skvěle a stále musím vytknout dvě vlastnosti, které chtějí trochu zvyk. Prvním jsou menší tlačítka vedle enteru (ú,ů, závorky apod.) a pak absence delete. Delete chybí i na MacBoocích, jenže zde nefunguje ani zkratka fn+backspace. Musíte se přeučit na zkratku control+D a to chce hodně zvyku.
Dále dodám, že nová Magic Keyboard pro Air je zpětně kompatibilní s Air M2 a zároveň stále není tak dobrá jako její verze pro iPad Pro. Ta má totiž navíc ještě podsvícení, které zde chybí a také hliníkový podklad.
Nová Magic Keyboard je stále poměrně masivní, díky čemuž v ní iPad drží na stole skvěle. Má to ale i nevýhodu, je stále celkem tlustá a hmotnost také není nejnižší. Stále pak není USB-C v těle klávesnice datové a nelze jej použít ani třeba pro připojení monitoru. Pokud tak chce připojit monitor, musíte využít konektor iPadu jako třeba já níže na snímku. Alespoň, že pak stále můžete využít konektor na klávesnici pro dobíjení.
Touchpad stále hlasitěji kliká, není to ten stejný haptický jako na MacBooku nebo na Magic Keyboard pro iPad Pro.
Na test nám dorazila 11palcová verze Aira, která je super třeba i do ruky na gauč a na takovéto domácí používání. Pokud bych to však s prací myslel vážně, radši bych sáhnul po 13palcové verzi. Práce s okny je pak podle mě mnohem pohodlnější, protože na 11 palcích se zkrátka tolik oken vedle sebe nevejde. Na druhou stranu stále můžete připojit monitor a dneska už nějakou chvilku podporuje i rozšíření plochy (ne jen zrcadlení).
Displej je stále jen 60Hz IPS LCD panel. Tady by si Apple už rozhodně mohl dovolit dát aspoň 90 nebo rovnou 120 Hz. Základní cena 18 tisíc korun totiž není zase tak málo a podobné peníze kdysi stály Pro modely s 120Hz IPS panely. Ale jasně, většině běžným uživatelům bude asi i těch 60 Hz stačit, jen už to je v roce 2025 za mě trochu škoda.
iPadOS 26
Novinkou je lišta s menu, která se zobrazí teprve po najetí kurzorem na horní lištu případně swipnutím dolu uprostřed obrazovky. A to je vlastně fajn, člověk objeví funkce, o kterých třeba ani nevěděl třeba novou dynamickou složku v poznámkách. Hodí se to také i na prozkoumání klávesových zkratek, jelikož tam u položky v menu vidíte, jak ji provést zkratkou.
Pomoci Apple Pencil jde konečně zavírat aplikace díky křížku a typickému “semaforu” v levém horním roku. To se ostatně hodí i při běžné práci s klávesnicí a kurzorem. Minimalizace zde funguje jako zavření aplikace tažením dolů (což je také v podstatě jen minimalizování) a křížek aplikaci rovnou zcela zavře, že není otevřená ani v multitasking panelu otevřených aplikací.
Už jde zmenšovat obrázky v administraci WordPressu, což je super zpráva a tomu možná pomohl nový přesnější kurzor. Ještě vloni jsem s tím totiž bojoval a za žádnou cenu se mi to nedařilo. Kurzor je totiž konečně šipka, a ne jen větší puntík.
Práce s okny byla značně vylepšena. Jakékoliv okno v režimu celé obrazovky lze kurzorem z okraje vzít a zmenšit. To je super a opravdu se dá s multitaskingem dost vyhrát. Dříve byl limit maximálně 4 okna, dnes tento limit padá. Zkoušel jsem i deset aplikací. Nebyl to problém. V tu chvíli jen narazíte na problém, že jednoduše nemáte místo. Kdybych měl být kritik, ocenil bych ještě funkci “snap window” neboli při přetažení okna třeba k pravému okraji se jeho velikost změní na polovinu obrazovky. To dostal zrovna macOS vloni. Ale tak třeba příští rok s iPadOS 27.
Vždycky to ale bude stát na aplikacích. Osobně jsem zkrátka při práci v mobilním Lightroomu prostě pomalejší než v desktopovém Lightroom Classic. Navíc se iPad po nějakém čase (nižší desítky minut) dost výrazně zahřál, v horní části byl horký, až musel snížit maximální jas.
Novinkou jsou také úlohy na pozadí. Vývojář k tomu ale nejspíše musí uzpůsobit svoji aplikaci/web. Upozorním, že systém iPadOS 26 je stále zatím v betaverzi a tak doufám, že se toto časem zlepší. Například jsem dal nahrávat fotky z galerie do článku v redakčním systému WordPress. Pak jsem okno nechal na pozadí a přepnul se plně do jiného okna, tak jak to dělám třeba na MacBooku. Jenže fotky se na pozadí v prohlížeči nenahrály. A to samé platí o exportu z aplikace Lightroom. Stahování souborů na pozadí v Safari nicméně jde a ukazuje se to právě v novém dialogu.
Jakkoliv je iPadOS již relativně vyspělý systém, jednu věc do něj Apple stále nedal a možná že schválně. Tím je podpora více uživatelů respektive více uživatelských profilů. Možná, že systém iOS/iPadOS na to není připraven, ale z logiky věci, pokud by tato funkce přibyla, mnoho rodin by se třeba koupilo méně iPadů. Takhle je stále jeden iPad vázán na jeden účet.
Zhodnocení
Nový iPad Air M3 je stále skvělý, taková střední cesta. Pro model vám sice nabídne o ždibec vyšší výkon, čip M3 je ale podle mě na potřeby systému iPad stále více než dostatečný. Naopak z Pro modelu bych ocenil lepší displej s vyšší frekvencí, 60Hz IPS už dneska nepůsobí tak dobře. Jinak je to prostě iPad, co funguje výborně.
Klávesnice Magic Keyboard dostala letos zásadní vylepšení, přesto si nemůžu pomoc a cenovka 8,5 tisíce korun je zkrátka vysoká. Zvlášť při pohledu na základní cenu iPadu Air M3, která činí nějakých 18 tisíc.
Nový iPadOS 26 je nakonec letos za mě to nejzajímavější. Posouvá hranice tohoto systému, co dříve nebylo možné. Práce s okny je lepší, menu s nabídkami se prostě hodí stejně jako semafor tlačítek pro zavření. Úlohy na pozadí ještě vyžadují nějaké přizpůsobení vývojáři třetích stran a zatím to ne vždy funguje, jak má, ostatně testovali jsme stále také betaverzi systému. Super věc je pak pravý kurzor, a nikoliv jen puntík.
Apple má rozhodně našlápnuto, iPad nikdy nebyl víc počítač jako nyní. Přesto bude vždy záležet, co s ním plánujete dělat. Studentům do školy s Apple Pencil to bude třeba nejspíš sloužit skvěle. Na profesionální práci to chce nicméně promyslet, zda najdete už na iPadOS vaše aplikace z macOS a zda jsou opravdu plnohodnotné.
