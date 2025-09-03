Google vyhrál svůj nejdůležitější soud

Zdroj: Android Authority
Rozhodnuto. Dlouholetá kauza týkající se antimonopolního boje proti prohlížeči Google Chrome konečně skončila. Federální soud přinesl verdikt a americký technologický gigant tak nyní může slavit.
Google si Chrome může nechat
Už v roce 2020 obvinilo americké ministerstvo spravedlnosti Google z provozu nelegálního monopolu na trhu s online vyhledávači. Více než 90% podíl na tamním trhu měl dle obžaloby technologický gigant využívat v rámci nekalé praxe a bránit konkurentům ve vstupu na trh.
Po prohraném soudu v srpnu minulého roku navrhlo ministerstvo Googlu řešení. Prodat prohlížeč Chrome. To se však pochopitelně gigantovi nelíbilo a jeho snaha bránit se nyní konečně přišla vhod.
Soudce Amit Mehta označil návrh ministerstva spravedlnosti na prodej Chromu jako příliš drastický. Svůj prohlížeč si tedy může společnost ponechat, ale část získaných dat z vyhledávání musí sdílet se svými konkurenty. Pro Google je tento verdikt jasnou výhrou. Konkurenci se však nyní otevírají dveře více než kdy dříve.
