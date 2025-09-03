Google vyhrál svůj nejdůležitější soud

Google vyhrál svůj nejdůležitější soud
2025-09-03T20:00:26+02:00
• 3. 9. 2025#Aplikace

Zdroj: Android Authority

Rozhodnuto. Dlouholetá kauza týkající se antimonopolního boje proti prohlížeči Google Chrome konečně skončila. Federální soud přinesl verdikt a americký technologický gigant tak nyní může slavit.

Google si Chrome může nechat

Už v roce 2020 obvinilo americké ministerstvo spravedlnosti Google z provozu nelegálního monopolu na trhu s online vyhledávači. Více než 90% podíl na tamním trhu měl dle obžaloby technologický gigant využívat v rámci nekalé praxe a bránit konkurentům ve vstupu na trh.

Po prohraném soudu v srpnu minulého roku navrhlo ministerstvo Googlu řešení. Prodat prohlížeč Chrome. To se však pochopitelně gigantovi nelíbilo a jeho snaha bránit se nyní konečně přišla vhod.

google search 1920x1080x

Zdroj: Unsplash

Soudce Amit Mehta označil návrh ministerstva spravedlnosti na prodej Chromu jako příliš drastický. Svůj prohlížeč si tedy může společnost ponechat, ale část získaných dat z vyhledávání musí sdílet se svými konkurenty. Pro Google je tento verdikt jasnou výhrou. Konkurenci se však nyní otevírají dveře více než kdy dříve.

Zdroje: npr.org, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

