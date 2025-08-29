Oppo plánuje trojici zařízení F31, F31 Pro, F31 Pro+

Oppo F29 5G | Zdroj: Oppo
Firma Oppo v současné době pracuje minimálně na třech mobilních novinkách, které budou zapadat do zcela nové generace zařízení s označením F31. Čínský výrobce do ní konkrétně zařadí modely nesoucí název F31, F31 Pro a F31 Pro+. Ve všech třech případech půjde o tradiční zástupce do segmentu střední třídy, což už teď potvrzují odhalené specifikace.
Pokaždé jinak
Základní přírůstek F31 by měl lákat na čipovou sadu Dimensity 6300 od MediaTeku, kterou bude pohánět 7 000mAh článek baterie podporující technologii 80W nabíjení. Následně na prodejní pulty dorazí tři barevné verze (červená, fialová, modrá). Zlatou střední cestou se může stát varianta F31 Pro. U ní nalezete totožnou baterii a nabíjecí technologii, ale vymění čipset za Dimensity 7300 Energy a barevné možnosti (černá, zlatá).
Posledním dílkem do skládačky bude nejvyšší model Pro+, kde se očekává procesor Snapdragon 7 Gen 3 z dílny Qualcommu a 12GB operační paměť RAM po boku 256GB interního úložiště. U samotné baterie nelze vyhlížet žádnou změnu. Ovšem telefon má alespoň dostat rychlejší nabíjení. Zde do prodeje uvolní tři odlišné varianty barev (bílá, modrá, růžová).
Vzhledem k tomu, že oficiální oznámení proběhne asi v polovině září, tak do té doby ještě mohou uniknout další podrobnosti.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Recenze přenosného dotykového monitoru MISURA M16TB
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře