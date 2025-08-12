Waze ukončí podporu starších verzí Androidu, nově vyžaduje minimálně Android 10

Waze ukončí podporu starších verzí Androidu, nově vyžaduje minimálně Android 10
2025-08-12T20:00:38+02:00
• 12. 8. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Waze

Populární komunitní navigace Waze, vlastněná Googlem, mění své minimální systémové požadavky. Nově přestane fungovat na starších verzích Androidu, konkrétně na verzích 8 Oreo a 9 Pie, a vyžadovat bude alespoň Android 10.

Waze bude vyžadovat novější systém Android

Uživatelé si začali všímat upozornění, že Waze již nebude dostávat aktualizace na zařízeních se staršími verzemi systému. Podle příspěvku uživatele djstoxer na Redditu se tato zpráva objevila například na palubních jednotkách v autech s Androidem 9 Pie.

Analýza poslední beta verze na portálu APKMirror ukázala, že aplikace nyní vyžaduje Android 10, zatímco dřívější verze podporovaly i Android 8 a 9. Dá se očekávat, že tato změna se brzy promítne i do stabilní verze aplikace.

Waze

Zdroj: Engadget

Ukončení podpory se může projevit hlavně u:

  • starších tabletů používaných pro navigaci
  • multimediálních systémů v autech s Androidem 8/9
  • mobilních telefonů, které nikdy neobdržely aktualizaci na Android 10

Pokud vaše zařízení zůstává na starší verzi, Waze sice bude nadále fungovat, ale nové funkce už nedostanete. Zůstanou zachovány klíčové prvky, jako jsou dopravní informace v reálném čase či uživatelské hlášení událostí, a také aktualizace map. Pokud přechod na novější telefon nebo systém není možný, Google doporučuje využít Google Mapy, které stále fungují na starších zařízeních s Androidem.

Zvyšování minimálních systémových požadavků u aplikací je pochopitelné, protože nové funkce často vyžadují modernější API a vyšší výkon zařízení. Waze se pravidelně aktualizuje a přidává funkce, které by na starších systémech nemusely fungovat správně nebo bezpečně.

Zdroj: androidauthority.com

Dotekománie.cz

