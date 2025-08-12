Letní datová nálož u Vodafonu! Získejte neomezené volání a desítky gigabajtů za akční ceny jen do 15. srpna

Letní sezóna se pomalu blíží ke svému vrcholu a s ní i speciální akční nabídka tarifů od Vodafonu. Pokud přemýšlíte o přechodu k novému operátorovi nebo jen chcete získat výhodnější podmínky, je nejvyšší čas zbystřit. Současné zvýhodněné ceny totiž platí pouze do pátku 15. srpna.
Ať už patříte mezi uživatele, kteří data příliš neřeší, nebo naopak vyžadujete neomezenou svobodu, z letní nabídky si vybere téměř každý. Vodafone vsadil na jednoduchost a připravil čtyři klíčové tarify pokrývající potřeby většiny zákazníků.
Dostupný základ s neomezenými hovory
Pro ty, kteří se nechtějí omezovat voláním a psaním zpráv a data využívají spíše pro komunikátory a občasné surfování, je určen tarif Red Basic Lite.
- Cena: 329 Kč měsíčně
- Data: 3 GB
- Volání a SMS: Neomezené v rámci ČR
Zlatá střední cesta pro náročnější
Pokud trávíte na internetu více času, streamujete hudbu a sledujete videa, bude pro vás ideální volbou tarif Red Basic+. Nabízí štědrou porci 10 GB dat, která již pohodlně vystačí na většinu běžných aktivit.
- Cena: 469 Kč měsíčně
- Data: 10 GB
- Volání a SMS: Neomezené v rámci ČR
Neomezená data bez kompromisů
Proč se vůbec omezovat a počítat každý spotřebovaný megabajt? Vodafone pokračuje v nabídce neomezených tarifů, které se liší pouze maximální rychlostí připojení.
Tarif Basic+ poskytuje naprostou datovou svobodu s rychlostí 4 Mb/s, která bohatě stačí pro sociální sítě, web, e-maily i poslech hudby. Za cenu 599 Kč měsíčně jde o velmi atraktivní vstupenku do světa neomezených dat.
Pro ty, kdo vyžadují plynulejší streamování videa ve vyšší kvalitě nebo častěji stahují větší soubory, je připraven tarif Super s rychlostí 10 Mb/s. Ten je v rámci letní akce dostupný za 699 Kč měsíčně.
Jak nabídku získat?
Všechny uvedené tarify jsou bez závazku a přechod od konkurence je snadný – stačí znát své OKU a o zbytek se postará operátor. Tato speciální nabídka končí již 15. srpna, takže s rozhodováním není radno otálet.
OKU (= Ověřovací kód účastníka) je 14místný autorizační kód a slouží k přenosu vašeho telefonního čísla nebo pevného internetu k jinému poskytovateli.
Kompletní podrobnosti a možnost sjednání online naleznete na webových stránkách www.vodafone.cz.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung přidává do One UI 8 ochranu proti podvodným AI hovorům
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře